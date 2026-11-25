2025年11月26日，大埔宏福苑大火共造成168人死亡。獨立委員會報告指，最先起火的是宏昌閣104至105室之間的平台，閉路電視拍攝到最先冒煙的情況，以及有工人大叫「邊個食煙焫着咗啲嘢」（誰抽煙點燃了東西），基於環境證據，裁斷大火最有可能是煙頭所致。從宏昌閣下午2點33分左右起火，到下午4點04分，大火已經蔓延至屋苑全部八幢大樓中的七幢，多處有煙囪效應。

大維修工程所用的物料都不阻燃，包括棚網、帆布、踢腳板，封窗的發泡膠一點就着，燒爆玻璃令火勢迅速蔓延到室內。竹枝本身不易燃，但火場高溫令其可點着，釋放大量濃煙、熱量。走火後樓梯的窗開了口，濃煙極速攻入，溫度可達過千度，令居民無法逃生。加上消防水缸無水、警鐘不響，延誤居民逃生。

閉路電視亦拍攝到消防隊目何偉豪最後身影，懷疑協助居民疏散而與隊友走失，最終不幸殉職。大火最終焚燒43小時，到11月28日上午10點多才救熄，動用超過2,300人次的消防及救護員、391架次消防車、185架次救護車，救出了50人 。



《香港01》製作3D動畫影片，回顧大火起火到救援的經過。

動畫製作：賴文傑

記者：陳萃屏、勞顯亮



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