名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(18日）在高等法院續審，控方就譚家的事向次被告鄺球作盤問。



控方追問鄺球是否認識譚家時，鄺球稱他並不認識譚父譚澤均，又稱他不食米線，不知譚仔曾以10億賣盤，他認曾助譚父找人還譚方駿的賭債，並強調他是義務幫忙。控方指他事後有向譚父借40萬，譚父亦有借他25萬，鄺球即澄清指，譚父當時是對他稱：「袋住先。」



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球稱他不食米線，不知譚仔曾以10億賣盤。(資料圖片)

鄺球指譚父譚澤均(圖)給他25萬時，曾言：「袋住先。」(湯致遠攝)

鄺球認在譚方駿還賭債時曾幫過忙。(朱棨新攝)

稱不識譚方駿父親

鄺球稱他不知道譚家是否富裕，被問是否認識譚方駿父親譚澤均時，鄺球直言：「我都唔識呢個人……我都唔食咩米線嗰啲嘢嘅……」他又指不知譚仔雲南米線以10億元賣盤，因為他當時人在廣州。

堅稱有付鄺家生活費

控方續指，蔡天鳳的錢來自她本人、蔡家或譚家，並非鄺球給她。鄺球堅稱：「總言之我付出咗錢，匯落嚟畀佢，負責支付我鄺家嗰啲生活費、開支嗰啲。」

鄺球稱助譚家還款是義務幫忙

蔡的丈夫譚方駿早前供稱，他在澳門欠下賭債，最終其父譚澤均償還欠款，並曾找鄺球協助處理。鄺球在控方盤問時指，譚父償還500萬元的賭債，另支付45萬元給予中介人，並說：「畀人哋處理還錢過程嘅事。」控方問他有否從中取得部份款項，鄺球否認並說：「我冇能力做呢啲嘢。」強調他只是義務幫忙。他又透露，給予中介人中的30萬元，是給予香港的人，餘款則給予「澳門朋友」，因他們均有幫手。

指譚父稱該25萬袋住先

鄺球又指，他後來收到銀行電話，指他的戶口曾存入500萬元，查問其來源，鄺回覆款項用於協助朋友處理債務。控方指，鄺球曾稱戶口被凍結，向譚父借款40萬元，譚父最給借了25萬元給他。鄺球否認，並說：「係佢（譚父）話攞25萬袋住先。」

案中女死者蔡天鳳。（網上圖片)

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