將軍澳彩明商場「百樂煌宴酒家」近日突然停業，亦有該酒樓員工稱被拖糧。有西貢區議員聯同工會跟進，指有關酒樓於本月14日突然以「未能達成租務協議」為由，通知員工於11月21日結束營運。據員工所述，該酒樓自10月起沒有發薪，並拖欠數個月強積金供款，受影響的現職與前員工共逾30人，涉款近100萬元。



勞工處今日（20日）回覆指，已接獲受影響僱員求助，主要涉及未付工資及離職補償。勞工處已嚴正敦促僱主須盡快清付僱員欠薪及離職補償，並會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查，在有足夠證據時，會向僱主提出檢控。



《香港01》曾於11月16日到訪，當時酒樓落閘，閘上有一告示，稱酒樓內部裝修，暫停營業。（資料圖片/林振華攝）

有網民早前於社交平台指，將軍澳彩明商場的百樂煌宴酒家疑結業，《香港01》周一（16日）曾到訪，當時酒樓落閘，內部烏燈黑火，從閘外望進店內，見到內部非常凌亂，放滿各式廚具、餐具、膠箱、膠盤等。酒樓的閘上則有一張告示，稱酒樓內部裝修，暫停營業。

將軍澳彩明商場的百樂煌宴酒家突結業，逾30名現職與前員工遭拖欠薪金及強積金供款，西貢區議員黃遠康、黃宏滔、鄭宇曦，聯同飲食業職工總會的代表跟進事件。（黃遠康FB）

員工接通知指酒樓11.21結業 逾30人遭拖糧涉款近百萬元

其後西貢區議員黃遠康亦在社交平台表示，近日與另外兩位區議員黃宏滔、鄭宇曦，聯同工聯會屬會飲食業職工總會的代表跟進這間酒樓倒閉及欠薪事件，並指有關酒樓於本月14日突然以「未能達成租務協議」為由，通知員工於11月21日結束營運。黃遠康同時收到有關員工求助，指該酒樓自10月起無發薪，並拖欠數個月強積金供款。初步有逾30名現職與前員工受影響，涉款近100萬元。

勞工處證實接求助 已敦促僱主清付欠薪並進行刑事調查

勞工處今日（20日）回覆《香港01》表示，已接獲受影響僱員求助，主要涉及未付工資及離職補償。該處已嚴正敦促僱主須盡快清付僱員欠薪及離職補償，會繼續跟進事件及向僱員提供適切協助。勞工處亦會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查，並在有足夠證據時，向僱主提出檢控。

積金局跟進百樂煌宴拖欠強積金供款

另外，積金局周四（19日）亦回覆稱，最近成功為1名「百樂煌宴」的僱員追討2025年11月至2026年6月涉及約1萬元的強積金供款及附加費。積金局也懷疑「百樂煌宴」未有在近期個別月份為另外約20名僱員繳交強積金供款及附加費，正積極跟進相關個案，並已要求「百樂煌宴」立刻補交欠款，否則會入稟法庭為受影響員工提出民事申索。