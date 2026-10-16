蔡天鳳案｜譚方駿稱後期只想取回屋企嘅嘢　與鄺港智亦此情不再

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（16日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿亦有交代他與鄺港智的關係。



譚方駿作供時亦提到與鄺港智關係，並指在蔡天鳳與鄺家發生爭執之前，他與鄺港智關係「冇乜嘢」，但在該次爭執後，並知悉蔡用譚家的錢，打本過千萬給鄺港智做生意，坦言覺得不開心，並想取回「屋企嘅嘢」，自此後，他與鄺只是「表面上好友」，實際上「此情不再」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚方駿作供時稱，他知蔡給鄺家很多，並想從鄺家取回其家族的東西，他與鄺港智的交情已此情不再。(朱棨新攝)

譚方駿稱，蔡天鳳告知他打本數千萬給鄺港智做生意時，他有覺得不高興。(網上圖片)

辯方律師指第三被告鄺港智為人細膽，是個不會落手落腳的人。(資料圖片)

辯方律師指鄺港智細膽不會落手落腳

代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew J. Raffell），問及蔡天鳳就女兒發燒引發與鄺家衝突的事件，並指鄺港智雖然未有出手阻止，但有出聲，又指鄺港智為人細膽，是個不會落手落腳的人，譚方駿稱無聽聞鄺港智向蔡使用暴力。

與鄺港智關係一向順暢

譚又提到，在鄺港智失蹤7年間，他只曾與鄺、蔡在海南食過1次飯，另帶過鄺的子女看鄺。在發燒事件前，鄺港智回港，譚曾與鄺出街食飯，並形容當時二人關係「冇乜嘢」，亦指兩人關係屬順暢（smooth）。

發燒事件後此情不再

譚續指，發燒事件後，他從蔡天鳳口中得知蔡曾用譚家的錢，打本過千萬給鄺港智做鐘錶生意。譚稱他當下：「打咗個突囉。」亦感到不開心。此後，他雖然仍因小朋友而與鄺港智維持關係，但目的只為：「想攞返自己屋企嘅嘢。」譚形容他那時與鄺只是「表面上好友」，實際上「此情不再」。

譚方駿稱，他並不想蔡聘用鄺港傑做司機。(資料圖片)

並不想聘用鄺港傑做司機

主控郭莎樂之後就鄺港傑提問，譚形容鄺港傑是朋友，但聘用他為司機：「要畀錢佢，再去幫你做嘢，其實係有啲odd（奇怪）嘅。」他曾向蔡表示：「唔係咁好。」但因為鄺做司機只是臨時性質，因此當時繼續此安排。

聞說前司機態度欠佳且欠債

被問及原本的司機「阿信」離職，譚指聽聞該司機態度欠佳，亦有欠債。郭莎樂問是在何場合聽到此事，譚稱該場合應有蔡、李瑞香和鄺港傑。郭莎樂問，鄺港傑有否講及原本的司機為何離職，譚稱他不記得。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿接受盤問

譚方駿證供