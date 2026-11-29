有逾二百多年歷史的大埔林村太平清醮今日（29日）起一連七日舉行十年一度的太平清醮，大批市民於中午12時準時到場欣賞登壇，爭取向「天后娘娘」奉上寓意平安喜樂的長壽香。有近年已移民海外的村民特意回港參加清醮，同賀節慶。



主辦方代表指，是次太平清醮由籌備至今舉行已逾兩年，又透露一次建醮花費逾千萬元，當中以邀請外援團隊花費最多，希望所有參加者都能平安喜樂，並期待以後繼續舉行這個隆重且富意義的盛事。



林村太平清醮首日舉辦，有醒獅帶領迎神登壇，大批村民和市民向「亞媽娘」奉香。（湯致遠攝）

林村太平清醮首日舉辦，有醒獅帶領迎神登壇，大批村民和市民向「亞媽娘」奉香。（湯致遠攝）

林村太平清醮首日舉辦，有醒獅帶領迎神登壇，大批村民和市民向「亞媽娘」奉香。（湯致遠攝）

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大埔林村太平清醮今日（29日）起舉行十年一度的太平清醮，大批市民於中午12時準時到場欣賞登壇，爭取向「天后娘娘」奉上寓意平安喜樂的長壽香。

居民移民海外 今特意回村參與

已移民海外的林村居民鍾先生過去已參與過太平清醮，今年特意由外地回到香港參與建醮。鍾先生指，村民大伙會先向尊稱「亞媽娘」的天后娘娘奉上香火，酬謝過去年間的庇佑，其後恭請祂的行身像出巡巡遊，到林村各村落親臨賜福；村民亦會到伯父廟奉上香火，邀請過往先祖伯父一同欣賞建醮。鍾先生笑言，即使人在海外，以後的太平清醮仍會爭取機會回港參加。

已移民的鍾先生特意回港，回到自己土生土長的林村參加建醮。（湯致遠攝）

26村落合辦 由籌備至舉行逾兩年

主辦方的林村代表林大衛先生指，太平清醮由林村共26村落一同舉辦而成，組織的委員會及一眾工作人員合共逾400人，維持的是以往漁民感恩天后娘娘保佑平安的習俗，祈福繼續風調雨順。他又指，是次太平清醮由籌備至今舉行已逾兩年，當中包括搭出戲棚、組織舞獅隊及麒麟隊、排練神功戲及設計福食組等。

建醮花費逾千萬元 祝願所有參加者平安喜樂

林大衛說，籌辦當中最大挑戰莫過於籌款，又透露一次建醮花費逾千萬元，當中以邀請外援團隊花費最多。他又補充，所謂十年一度的太平清醮其實多為遷就良辰吉日，從《通勝》裡嚴選出最吉利的年日進行建醮，實則最快可達八至九年一度。他最後希望工作人員、村民及所有參加者都能平安喜樂，並期待以後繼續舉行這個隆重且富意義的盛事。

林村代表林大衛希望大家都平安健康，一同享受盛事。（梁家俊攝）

本地村民邱先生已經四度參加太平清醮，每一次都親力親為幫忙舉辦。（梁家俊攝）

村民第四次參與 享受建醮氛圍

村民邱先生今次第四次參與林村太平清醮，他自言出時間、出力氣，每次都相當享受建醮氛圍。首日建醮，從中午迎神登壇、到晚間的神功戲《七彩六國大封相》，他都會在場幫忙維持現場秩序，並繼續親身參與建醮的熱鬧過程。

非村民到訪 祝願大眾健康、幸福平安

兩位李小姐均非林村村民，兩人都是第一次參與林村太平清醮，適逢周日特意到場欣賞建醮，她們說現場氣氛熱烈，但覺得人流比預想中較少。因登壇和神功戲期間相距七小時，兩位李小姐都表示，要視乎時間決定會否將神功戲也一同觀賞。奉上香火給天后娘娘時，她們都希望大家都能繼續健健康康、幸福平安。

市民兩位李小姐特意到場欣賞建醮，感受林村的文化魅力。（湯致遠攝）