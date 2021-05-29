新冠肺炎．最新｜袁國勇：第4波已完結　現要為第5波來襲做好準備

撰文： 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 梁煥敏 鄭秋玲 林穎嫺 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-29 17:25

本港疫情處於第四波低位，衞生署衞生防護中心昨（28日）公布，沒有新增確診個案，已是連續第二天本地及輸入零確診。初步確診少於5宗，未知最終會否打破零確診局面。 疫苗接種計劃未如理想，多間大企業響應港府呼籲出招，除了為員工提供疫苗假等，昨亦有發展商破天荒宣布，捐出市價1,080萬元的「凱滙」一房單位，予完成疫苗接種的市民大抽獎，詳情兩周內公布，據悉單位為第3座47樓D室。

▼5月28日信和與華置公布打疫苗抽豪宅凱滙▼

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【16:40】袁國勇又指，當第5波來時，市民如何過正常生活最重要。建議即使有第五波時學校都不停課，學校須準備IT支援，已打疫苗的學生繼續返學，無打的學生就留家上學，學校要預先準備，否則做唔到，到時再停課，對小朋友身心健康有影響。

另外，不應再限制食肆並縮短營業時間，不過如無打針的食肆，只可開午市堂食，其他已接種疫苗的食肆，則可以營業至凌晨2時，這樣業界才可以繼續生存。

現時，如疫廈出現垂直傳播，向上向下的住戶均須撤離，又或成層撤，將來不可以如此操作。如未來再爆時，已接種疫苗的住戶應有權選擇留低或撤離，但一定要檢測。

【16:28】最近五個宗個案，編號分別為#11831、#11833、#11834、#11835及#11836分別為4名家傭及1名地盤工，測試證明他們應該至少在兩個月前，在外地染到。因此，港大微生學系教授袁國勇表示，該5宗個案均為輸入個案，第4波已完結。

單日增一宗由印尼來港個案 本地連續4天零確診 初步確診少於5宗

【14:56】本港新冠肺炎疫情放緩，今天（29日）新增1宗確診個案，屬輸入個案，患者由印尼抵港，本地已經連續4天零確診。另外，今天有少於5宗初步確診個案。

【12:14】消息指，今天僅新增一宗輸入個案。據了解，政府專家顧問或會在下午召開記者會，就近日香港出現的「本地個案」提供意見，即界定是否屬於真正的「本地個案」。

陳肇始：疫情大致清零 籲打針防第5波 聶德權：疫苗尚有200萬劑

【09:42】政府當局近日全面「谷針」，呼籲市民接種新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今（29日）在商台節目《政經星期六》中，引述專家說法，指香港疫情現時大致清零，但情況可一瞬間轉變，重點要嚴防第5波疫情，呼籲年輕人接種疫苗。



公務員事務局長聶德權今早（29日）於港台出席《星期六問責》表示，本港共訂購750萬劑復必泰疫苗，約200萬劑已到港，已接種百多萬劑，目前餘下約90萬劑；科興約有110萬劑。

檢測商失誤遺漏最後採樣 酒店檢疫人士困多半日致錯過面試機會

【08:00】由高風險地區抵港的人士，需要在檢疫酒店隔離21日，期間要檢測四次。《香港01》接獲報料，投訴人5月7日從美國抵港，本周二（25日）要做最後一次檢測，結果陰性，昨日（28日）凌晨應獲解除隔離令，但當日竟然無檢測員前來，後來要補做檢測，無法如期離開，變相延長其檢疫期。他本身昨日要面試，無奈未能出席，批評衞生署安排異常混亂，嚴重影響隔離人士。



衞生署表示，檢測承辦商當日遺留為4人採樣，當局已隨即安排在兩日後緊急檢測，相關人士昨日早上10時起取得結果獲放行，署方向受影響人士致歉。

社署派發逾200萬個有問題口罩 爆疫院舍榜上有名曾先後接收次貨

【08:00】港府去年於全球大規模搜購約11.2億個口罩，隨後發現有三分一涉質素問題，不過已有327萬個「流入」至各政府部門，物流署經傳媒查詢後始披露相關細節。獲發273萬個有問題口罩、屬於「大戶」的社署，近日以質量為由，向院舍要求回收由內地企業「長東醫療器械集團」生產的口罩，惟距離派發日子已事隔逾年，有院舍批評社署「嘆慢板」。



社署回覆《香港01》查詢時指，去年4月共向80個非政府組織、及674間院舍派發近百萬個涉事口罩，另亦於去年分批派發合共172.9萬個其他品牌的有問題口罩，據社署提供的清單所示，曾爆發疫情的院舍均榜上有名，曾先後接收「次貨」口罩。

▼5月28日強制檢測公告▼

强制檢測學校｜7學校爆上呼吸道感染 九龍真光中學幼稚園部上榜

【00:31】食物及衞生局周五（28日）深夜刊登強制檢測公告，四間幼稚園全校及三間小學的指明級別因爆上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，包括九龍真光中學幼稚園部。完成新冠疫苗接種者視為已遵從規定。



另外，當局提醒外籍家庭傭工，第二次強制檢測將於周日（30日）到期。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月29日)▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.28｜接種疫苗可抽獎爭豪宅凱滙單位 連續兩日零確診

信和華置送觀塘凱滙$1080萬單位 9月前打齊兩針疫苗可參加抽獎

疑打針抽凱匯激發打疫苗 科興預約急增近6成 復必泰亦升11%

打疫苗抽豪宅凱匯｜抽獎千萬元單位曝光 3座極高層 眺望飛鵝山

打疫苗抽凱匯疑激發預約接種 單日科興預約增近6成 復必泰升11%

科大安排到校打疫苗 不接種須自費檢測 拒遵從人員面臨紀律行動

▼5月26日 月食現「超級血月」▼