屯門赤鱲角隧道連接路開通　龍運3條「A」線車費27.7元減至15元

屯門赤鱲角隧道連接路將於本月27日通車，龍運巴士今日公布，首階段會調整六條屯門區機場路線，其中三條機場巴士「A」線行車路線及時間會大為縮減，車程只需約10分鐘，車費亦相應下調，由每程27.7元，大幅減至15元，減幅為約46%。 兩條北大嶼山對外巴士「E」線及一條深宵機場巴士「NA」線的車費亦有所下調，減幅由約14%至30%不等。

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屯赤隧道於本月27日正式通車，龍運巴士今日公布，六條屯門區機場路線的行車路線及車費會有所調整，包括：

A34 洪水橋（洪元路）⇋ 機場（地面運輸中心） A33 屯門公路轉車站（九龍方向）⇋ 機場（地面運輸中心） A33X 屯門（富泰） ⇋ 機場（地面運輸中心） E33 屯門市中心 ⇋ 機場（地面運輸中心） E33P 屯門兆康站〈南）⇋ 機場（地面運輸中心） NA33 屯門（富泰）⇋ 機場（國泰城）

新路線開通後，屯門區的機場巴士「A」線無需再繞經青嶼幹線及北大嶼山公路，行車路程及時間大為縮短；由屯赤隧道轉車站往機場，只需約十分鐘。

因應行車路程減省，三條「A」線，包括新開設來往至機場的A34； 屯門公路轉車站至機場的A33；以及 屯門富泰至機場的A33X，的車費均有所下調，由每程27.7元大幅下調至15元，減幅為約46%。

當中， A34線為全新巴士路線，由洪水橋往設機場，全日服務藍地、兆康、欣田、紫田、屯門第五十四區（欣寶路、興貴街〉、寶田、良景等，取代現只提供早上一班車的A33P線。

NA33線為首個使用屯赤公路巴士線 28日由國泰城開出

兩條北大嶼山對外巴士「E」線，即E33及E33P線的車費亦會分別由每程13.9元及13.3元，下調至一律12元，減幅分別是14%及16 %。 經修訂後兩線會途經蝴蝶站及龍門路近蝴蝶灣，方便屯門區的乘客往返東涌及機場後勤區。

另外，E33P線往機場方向將試辦兩班車，分別在晚上6時30分及7時由兆康南開出，試辦期至明年3月31日。

由屯門富泰邨往返機場的NA33線，則由每程40元，下調至28元，大減三成。。該線經調整後會先行經港珠澳大橋香港口岸往機場，並將總站遷往國泰城。NA33線為首個使用屯赤隧道的巴士線，將於本月28日由國泰城開出。