沙中線｜紅磡站調查委員會提78建議落實50項　審計小組：進度理想

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-23 19:39

沙中線紅磡站擴建部分工程，於2018年曾被爆出多項工程問題。政府成立獨立調查委員會調查事件，呈交的中期報告及最終報告共提出了78項建議。政府另外委任的獨立審計小組今（23日）向行政長官提交最新報告，指78項建議中，已有50項已全面實行，其餘28項籌備工作進度理想，小組建議運房局繼續監察實行進度。 當時被揭大量檢查及及測量申請表格不翼而飛，港鐵表示已數碼化處理文件，並購入系統方便紀錄及使用。至於以服務經營權模式發展的高鐵及沙中線項目，皆出現超支及工程問題，委員會曾建議引入獨立法律實體的「特殊用途工具」模式發展鐵路。 報告引述政府意見指，會在獨立於現時鐵路系統，並有足夠規模和資金需求的項目考慮採用，但不建議在南港島線、東九龍線等項目使用。

2018年5月底，沙中線紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程被揭有鋼筋被剪短，疑偽裝成功接駁螺絲帽，事件引起公眾廣泛關注，政府成立獨立調查委員會跟進。（資料圖片／消息人士提供）

紅磡站新月台啟用在即，在結構安全方面，委員會當時建議鐵要在車站運作期間，持續監察車站結構最多5年，而報告指出，港鐵已在今年3月展開監察計劃合約，例行檢查，而若發現擴建部分構築物有任何移動，會全面調查，亦會在每次監察或檢查日期起計的一個月內，向政府提交監察/檢查結果報告。報告亦指出，路政及港鐵在2018年10月起進行多種形式的監察，都未偵測到大幅移動。

當時港鐵亦被揭發工地驗收紀錄不齊全，報告引述港鐵，已引入數碼儀錶板和監控系統，並數碼化工地日誌、報告和質量問題觀察，方便各方查閱。

為加強政府在項目的「督導者」角色，政府已宣布成立鐵路署，但政府指出，屋宇署、消防處等，同時會在其他私人發展項目中執行相關條例，不建議併入鐵路署中；政府亦會在日後港鐵以服務經營權及擁有權模式推展的鐵路項目中，讓路政署、屋宇署等在工地設辦公室工作。

港府不建議「特別用途工具」鐵路基建模式 在港鐵網絡延伸項目使用

高鐵及沙中線均以「服務經營權」模式發展，即由政府出資擁有，委託港鐵興建並承諾某段年期的經營權，但兩項工程項目均出現工程問題及超支，調查委員會當時建議參考英國鐵路基建項目採用的「特別用途工具」模式，設立專職董事會和推展機構，有獨立的法律實體，處理專門、臨時目標。

報告中引述政府指，檢視後不建議在「鐵路發展策略2014」下使用，因涉高昂行政成本，亦不值得投入大量時間、成本和精力，處理立法，審批撥款程序等。惟政府指，會就獨立於香港現有鐵路系統，即非現時港鐵網絡延伸項目，而且具備足夠規模和資金需求的項目，考慮採用「特別用途工具」模式。



而此說法，與陳帆早前於立法會被問到會否引入港鐵以外的鐵路公司時相似，當時陳帆更舉例「明日大嶼」鐵路研究，或2030+鐵路研究，是一個「好好契機」。