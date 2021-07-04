新冠肺炎・最新｜紅茶館503房2個浴室樣本　驗出對病毒呈陽性

撰文： 王潔恩 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-04 15:21

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（4日）新增3宗確診，患者為學生，均由英國抵港，入住檢疫酒店後確診。 食物及衞生局局長陳肇始今日於商台節目《政好星期天》表示，如以目前疫苗接種進度推算，8、9月接種率，有可能達至五成甚至更多。

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【15:12】確診患者(編號11920）入住油麻地紅茶館503房，在她送院後，一名41歲女清潔工（編號11937）清潔該房後確診。衞生防護中心在酒店抽取44個環境樣本，當中兩個在503房浴室的洗手盤樣本呈陽性，其他42個樣本都呈陰性。

另外，衞生防護中心6月30日公布，一名43歲女子及5歲男童從香港到英國後三日確診。43歲女子在香港接種過兩劑疫苗，但不知時間及哪一種疫苗。5歲男童則因未有疫苗適合小朋友注射而無法接種。

新冠肺炎｜3名返港英國留學生確診 帶L452R變種病毒

【14:23】衞生署衞生防護中心公布，截至七月四日零時零分，本港新增3宗確診個案，為輸個案，均由英國抵港後，入住檢疫酒店後確診，3人是學生。至今本港個案累計11 943宗（包括11 942宗確診個案和一宗疑似個案）。

【13:22】消息稱，今日新增3宗輸入個案。

相關新聞:新冠疫苗｜陳肇始稱近期接種、預約升 料8、9月接種率或達五成

【11:11】新冠疫苗接種計劃自2月開展，近期每日接種人數有上升趨勢，連日達5、6萬人。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）於商台節目《政好星期天》表示，如以目前進度推算，8、9月種率，有可能達至五成甚至更多。不過，她指五成接種率仍不足夠，若整體接種率達七成或以上，可看如何有條件地逐步放寬社交距離措施，強調政府會一直檢視。

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