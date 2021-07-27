新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　政府將公布長者取即日籌打疫苗

本港疫情轉趨平穩，衞生防護中心昨日（26日）公布，沒有新增確診個案，是過去七日內第二次。從沙特阿拉伯抵港的沙特伯駐港領事一對子女確診，13歲的姊姊（#11971）情況仍然危殆。



另外，接種疫苗的人數前日（25日）衝破300萬大關，但預約人數開始放緩，連續4日少於3萬人指標。政府將公布方便長者接種疫苗安排，特設即日籌予70歲或以上長者及陪同親友打針，預計每個社區接種中心每日設200個名額。



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【00:01】本港昨（26日）新增兩個地方被列入強制檢測公告，包括鰂魚涌公園一期和太古城中心，分別是上周六（17日）和本周日（18日）曾有變種病毒確診者到訪。上周確診、從沙特阿拉伯抵港的兩姊弟便是居於太古城唐宮閣，並曾多次違反豁免酒店檢疫令「偷走」到太古城中心逛街，今日新上榜的兩個同區地點相信與二人有關。



根據過去一周的確診者行蹤名單，兩人已多次「擠牙膏式」報行蹤，令太古城中心、鰂魚涌華蘭中心等在他們確診多日後才納入強制檢測。

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