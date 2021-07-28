新冠肺炎．7.28｜沙特領事三子女均確診　接種疫苗比率升至46%

衞生防護中心今日(28日)公佈，新增一宗輸入個案，17歲女患者為沙特阿拉伯駐港領事的女兒，昨日(27日)出現病徵。沙特駐港領事的兩子女早前已確診，13歲女兒病情好轉，情況由危殆轉為嚴重，11歲兒子已出院。本港累計個案11,981宗。



衞生防護中心昨(27日)公佈，本港新增一宗輸入個案，累計增至11,980宗。昨初步診少於５宗。



70歲或以上的長者由明日（29日）起，可直接到24間社區疫苗接種中心領取「即日籌」接種新冠疫苗。政府計劃10月起關閉各社區苗接種中心，因此為市民打首針只到8月底，目前只餘36日，9月起只為已打首針市民打第二劑疫苗。



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【23:17】本月16日來港的沙特阿拉伯領事的三名女子先後確診，首發病的13歲次女帶有L452R變種病毒。衞生署晚上表示，第11968宗個案（11歲男童，料是領事三子）亦帶有L452R變種病毒，而第11971宗個案（13歲女童，料是領事次女）證實是染到Delta變種病毒，她的姐姐（17歲少女，料是領事長女）、弟弟是否也帶Delta變種病毒，則仍有待基因分析確定。

強制檢測｜香港珀麗酒店上榜 染疫沙特領事長女又有違規出街

【23:16】本港今新增一宗輸入個案，17歲女患者（#11981）為早前確診的沙特阿拉伯領事子女的姊姊，3人同於本月16日飛抵本港，衞生防護中心的確診者行蹤揭發，同樣享有酒店檢疫豁免的她亦曾在居家隔離期間「偷走」，並與上周染疫的兩弟妹到鰂魚涌華蘭中心和太古城中心逛街。



另外，食物及衞生局強制檢測公告指明6處地點納入名單，新上榜則有銅鑼灣的香港珀麗酒店(Rosedale Hotel Hong Kong)，原因是一名住客在退房往英國後兩日確診；國際機場、沙田廣源商場麥當勞等5個須再次覆檢的處所。

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新冠疫苗｜增6.3萬人打針 比率升至46% 長者周四起可取即日籌

【22:53】本港今日（28日）共約6.3萬人接種新冠疫苗，累計有46%年齡12歲或以上居民接種首針疫苗；預約打針人數有近2.5萬人預約，比昨日多約2,500人。70歲或以上長者，明日（29日、星期四）起可到24個社區接種中心取打針即日籌。



昨（27日）共有15宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中七人已經出院、五人留院觀察、兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

郵輪公海遊周五啟航 乘客登船要過三關 針卡檢測訊息不可決

【22:09】新冠肺炎疫情緩和，部分旅遊項目有條件下恢復，「公海遊」（Seacation）即海上假期獲准有條件復辦，首班郵輪將於本周五(30日)啟航。首班雲頂夢號郵輪今日(28日) 率先安排「預演」，疫情下旅客登船要先後三次向職員顯示「安心出行」、針卡及檢測結果，加上兩次量度體溫才能登船，由於程序比較多，旅客要預留充裕時間。



新旅遊體驗需要持48小時內有效的病毒核酸檢測陰性結果，將來要體驗外地旅遊，相信是一個預演。

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疫苗接種｜74歲老婦離世前14日曾接種疫苗 5青少年針後心肌炎

【18:13】衛生署今日（28日）公布，截至7月25日晚11時59分過去的一周，有一名74歲老婦接種科興疫苗後14日內死亡，但無證據顯示由疫苗引起，臨床死因是高血壓性心臟病。另外，有5名12至15歲少男在接種復必泰疫苗後後一至兩天內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。

變種病毒｜沙特領事另一名女兒中招 檢疫期間第7天樣本確診

【15:25】新冠肺炎疫情未止，本港今天（28日）新堵一宗輸入個案，患者是一名17歲女子，是早前確診的11歲男童及13歲女童的姐姐，亦即沙特阿拉伯駐港領事館領事的另一名女兒。她與早前已確診的弟妹同於7月16日來港，當弟妹確診後轉入檢疫中心隔離，檢疫期間第7天樣本確診，帶有L452R變種病毒。

新冠疫苗｜何栢良：政府應設流動接種站 於屋邨、長者中心打針

【10:20】政府明天起將在24間疫苗接種中心派發長者即日籌，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（28日）在電台節目表示，相信即日籌對於接種率有幫助，但亦應推出更便利長者的措施，例如在屋邨、長者中心等地點設流動接種站，推動接種氣氛，料屆時打針的長者會更多。

新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌 聶德權：打第二針不需再取籌

【09:11】為方便及鼓勵70歲或以上長者接種新冠疫苗，政府明天（29日）起出長者即日籌安排，不需再上網預約打針。公務員事務局局長聶德權今天（28日）在電台節目表示，這批長者在打第一針時，職員會為他們安排第二針時間及地點，到打第二針時不需再排隊取籌。

昨日總覽：新冠肺炎．7.27｜男子遊西班牙瑞士返港確診 疫苗接種率達45.6%

強制檢測｜確診沙特姊弟曾到訪 山頂廣場、東薈城及纜車站納覆檢

新冠疫苗｜周二6.5萬人打針 2.3萬人預約 連續5日低位少於3萬人

新冠疫苗｜周四起24間接種中心派「長者即日籌」 名額最多200

變種病毒｜南京機場爆百人群組 何栢良促港檢視機場外判公司防疫