海上風電場｜港燈擬南丫島西南建最多19座風車發電　高如長江中心

港府去年公布《香港氣候行動藍圖2050》，料2035年可再生能源比例將增至7.5%至10% ，而風力發電能應付約3.5%至4%電力需求。

港燈今日（6日）公布，計劃在南丫島西南面水域興建大型離岸風力發電場，料2025年進行海上施工，最快於2027年初啟用，但因暫未開始招標，未能確定工程成本。

港燈預計，風電場面積達600公頃，將建13至19台發電風車，每台總高度最高達200至270米，大約與長江中心高度相若。港燈預料，風電場每年可生產約四億度電，佔港燈總發電量4%，可供應12萬戶家庭年度使用。至於新投資對電費的影響，港燈強調風力發電場佔整體發電量很少，開支將攤分25多年，相信對電費影響輕微。



風電場料2025年動工 2027年落成投產

繼中電早前公布計劃興建風力發電場後，港燈今日指，昨日（5日）收到環保署更新環境許可證，在香港水域興建大型離岸風力發電場，有關計劃將納入港燈2024至2028年的發展計劃中，料待政府批准後，2024年進行招標，而2025年中則進行海中施工。風力發電場料位於南丫島西南面水域，距離南丫發電廠四公里，根據港燈構想圖，在南丫發電廠大灣肚沙灘，將隱約見到巨型風車。

港燈解釋，2006年起研究在港興建大型風場的可行性，很快確認沒有可供發展風場的陸地，而評估八個地點後，確認南丫島西南水域為最合適的風場選址，除了因水深合適外，位置亦接近南丫電廠，後勤可迅速支援，減少項目成本。而選址的平均風速每秒約7.1米，港燈形容是「和緩風速，會見到樹葉明顯搖晃」。

香港有潛力發展風力發電場的地圖。（《香港氣候行動藍圖2030+》截圖）

風電場擬建13至19座巨型風車 料對用戶電費影響不大

港燈又預計，風力發電場佔地600公頃，計劃興建13至19座巨型風車，不過強調風車將散落在風場範圍內，「風車同風車之間最近都距離300至400米，遠就差成公里。」故大片水域仍開放。港燈又指，風車總高度由200至270米不等，大約與長江中心高度相若；而葉片直徑則大約等於港鐵12卡列車月台。風車發電容量為8至12兆瓦，為現時風采發電站的10至15倍。

工程成本方面，港燈指，現時仍未選定風車型號，亦未開始招標，故未能確定。按現時兩電可就投資獲准許回報，當投資額越高，回報就越大。新投資是否意味發展風力發電場，市民須交更多電費？港燈強調風場發電量少，相信對電費影響輕微，並認為不須任何燃料，可確保不受燃料費價格波動，「尤其最近地緣政治，令燃料費升得好勁」。

港燈又指，近年外國及內地風力發電技術發展迅速，價格甚至對比煤亦有競爭力，估計過去10年風車成本下跌40%，每1千瓦風能的設備成本，已經由2萬元降至約1萬多元。

風車須具抗颱風能力 曾評估對附近雀鳥未有大影響

外國不少風力發電場亦變成旅遊景點，港燈指，每座風車50米範圍內，將來會劃為安全區，不准船隻進入，不過其他位置則十分安全，將與持份者小組溝通發展成景點的可行性，強調「南丫島風采發電站得一支（風車）都變景點，商戶好歡迎」。港燈強調，將與會同海事處制定指引，發展旅遊亦會有限制。

被問到風車安全方面，港燈解釋風力發電場發展已30多年歷史，甚少因颱風倒塌，而設計施工都有國際嚴格條例規管，包括須具備抗颱風能力。港燈又指，發展風場首要須避開候鳥飛行航道，亦曾做過調查，發現選址中的雀鳥主要低飛覓食，而風葉與水面距離20多米，專家評估風場不會對雀鳥有大影響。