港大證人手餵食晚期認知障礙症病人　較喉管餵食肺炎風險低40%

有進食問題如口腔進食困難及吞嚥障礙的晚期認知障礙症病人，經常接受喉管餵食。港大醫學院臨床醫學學院內科學系老人科早前一項聯合研究發現，有進食問題的晚期認知障礙症病人經人手小心餵食者，比鼻胃喉管餵食者感染肺炎的風險明顯低40%，但兩者的一年存活期並沒有顯著差異。有關研究結果現已於《急性期後及長期護理醫學期刊》。



有進食問題如口腔進食困難及吞嚥障礙的晚期認知障礙症病人，經常接受喉管餵食。（資料圖片／鄭子峰攝）

現時有進食問題如口腔進食困難及吞嚥障礙的晚期認知障礙症病人，經常接受喉管餵食，惟醫學界一般認為，選擇喉管餵食的原因是感染肺炎風險較低及能提高病人的存活率。港大醫學院臨床醫學學院內科學系老人科早前，對比經人手小心餵食及鼻胃管餵食的晚期認知障礙症住院病人感染肺炎及死亡風險，以研究喉管餵食是否可提高病人的存活率。

鼻胃管餵食者或致食道下括約肌受損

研究將764名因患有進食問題而被考慮使用喉管餵食的晚期認知障礙症病人分為兩批，當中360人採用人手小心餵食，另外的464人則使用鼻胃管餵食。結果發現，採用人手小心餵食的病人比用鼻胃管餵食的病人，感染肺炎的風險明顯低40%，而經鼻胃管餵食者感染肺炎風險較高的原因，可能包括食道下括約肌受損、咽喉反射脫敏及胃內物質倒流到咽喉。

長者需要特別人手照顧。（資料圖片）

以基本餵食問題作子群分析的結果顯示，採用鼻胃管餵食比人手小心餵食在同時出現進食不足及吞嚥障礙的病人中，感染肺炎的風險較高，但在僅有進食不足或吞嚥障礙的病人中，則沒有這個現象。另外，採用鼻胃管餵食及人手小心餵食兩組病人的一年存活期則沒有顯著差異，中位數分別為125及145日。

冀加強教育人手餵食認知 改善病人舒適度

雖然香港部分老人科病房近年已開始提供人手小心餵食代替喉管餵食，以改善晚期認知障礙症病人的舒適度與生活質素，但負責研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系老人科臨床副教授阮君毓認為，喉管餵食在香港及世界多個地方仍然普遍使用，此次研究結果表明有必要加強大眾與醫護人員的教育，針對認知障礙症病人在餵食上的需要，就其決策改善相關循證實踐。