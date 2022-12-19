疫情．最新｜確診宗數高位橫行　個案即時有效繁殖率回落

香港疫情反彈後未見明顯回落，已連續12日單日確診宗數在一萬宗以上水平，昨日（18日）新增16,023宗確診，並新增40名患者離世，創反彈後新高。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.2326，代表本地個案仍會在上升，只是增加速度減慢。



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.2326，代表本地個案仍會在上升，只是增加速度減慢。（港大醫學院網頁圖片）

昨日疫情概要：



- 16,023宗確診，較昨日個案輕微上升1.6%.

- 輸入個案876宗，佔整體個案比率5.47%；相比同日19,927名機場入境旅客人數，確診比率則為4.40%，七日平均比率是4.36% 。

- 新增40名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.196%，整體死亡率略降0.47%，累計死亡人數為11,171人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



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【07:00】本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（18日）單日新增確診個案再度衝破1.6萬宗。回顧上周（12月12日至18日）疫情，本地及輸入個案累計107,911宗，比之前一周（12月5日至11日）的89,033宗，增加18,878宗，增幅達21.2%。

上周平均留醫病人總數較再之前一周增14.8%，達至3,787人，平均危重總數增25.1%至209人；期內有212名患者不治，按周增38.6%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周上升0.024個百分點至0.196%。

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