居屋2022｜土瓜灣冠山苑最貴單位售363.5萬　41呎露台盛惠34萬

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，房委會早在6月13日攪珠，即將於下周二（15日）揀樓，7個新盤價單今日（8日）出爐。

土瓜灣冠山苑鄰近港鐵站，預料將屬「搶手貨」，該盤最貴單位為高層5室，售價為363.5萬元，「入場費」約為18萬元。單位望向東九龍幹線，故單位設有隔音露台，露台達41平方呎，佔單位面積近十份一，單是露台已價值34.3萬元。



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冠山苑是繼北角驊華苑外，最備受關注的屋苑，鄰近港鐵土瓜灣站，位處市中心，地理位置相當不俗。該盤最貴的單位為35樓5室，位處最頂兩層，售價為3,635,700元，單位面積為434平方呎，呎價為8,377元，以95%按揭計算，首期為181,785元。

該單位望向漆咸道北和東九龍幹線，預料會較為嘈吵，故單位除設有隔音鰭外，亦設有隔音露台，露台面積佔41平方呎，值得注意的是，露台已計入實呎，以呎價計算，單是露台已價值343,457元。

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該盤最便宜單位則為低層的4樓2室，售價為1,882,600，面積為281平方呎，呎價為6,700元，入場費為94,130元。該單位望向高山劇場，由於劇院較矮，亦有大量大樹包圍，劇院後雖有大型屋苑，惟景觀尚算開揚，高山道亦不太繁忙，噪音會較少，故並不設露台。另外，單位亦非常見的「開門見廁」型，但為開放式設計，相信較難間房。

冠山苑與北角驥華苑一樣，屬於單幢式設計，亦是「樓花」，預計關鍵日期為2024年12月31日，亦即準業主最快兩年後才可收樓入住。