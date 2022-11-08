居屋2022｜沙田愉德苑近石門站　城門河景兩房單位售336萬

撰文：林穎嫺
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【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（8日）上載價單，預料下周二（15日）開始揀樓。
沙田愉德苑鄰近屯馬線石門站，最貴單位為高層的兩房單位，可飽覽城門河景，景觀相當開揚，售價為336.5萬元，呎價為7,269元，「入場期」為16.8萬元，以鐵路盤的兩房單位而言，相當吸引。

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沙田愉德苑最貴單位為30樓5室，售價為3,365,400元，單位面積為463平方呎，呎價為7,269元，以95%按揭計劃，首期為168,270。

該單位望可城門河，將可享「無死角」河景，惟毗鄰賽馬會傑志中心，有一大片足球場，雖然單位並非正面望向該方位，但住戶仍有機會受到球場射燈影響。至於單位設計方面，該單位屬常見的「開門見廁」型，預料可間兩房，相當實用。

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該盤「入場費」最低單位則為2樓14室，售價為1,740,000元，單位面積281平方呎，呎價為6,192元，首期為87,000元。單位望向兒童遊樂區，預料日間時間會較為嘈吵，加上大涌橋路阻隔，相信較難享有城門河景。

而單位屬開放式設計，較難間房，但較今期最細單位的啟德啟欣苑仍大約100呎，相信在今期細單位而言，已相對實用。

（房委樓書截圖）

愉德苑毗鄰城門河，西南坐向的單位可享河景，亦可遠眺沙田第一城，景觀尚算開揚，另一加分位是鄰近港鐵石門站，交通頗為便利。屋苑屬單幢式「插針樓」，合共提供543個單位，實用面積介乎281至463平方呎。該盤屬於「樓花」，預計關鍵日期為2023年6月30日，換言之，最快在揀樓半年便有望收樓入伙，是今期新盤中，樓花期相對較短的新樓。

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