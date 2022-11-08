居屋2022｜將軍澳昭明苑近坑口站　最貴呎價7270元入場費16.7萬

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（8日）上載價單，預料下周二（15日）開始揀樓。

將軍澳昭明苑屬於「鐵路盤」，鄰近港鐵坑口站，最貴單位位處高層、望向大馬路，無法享有綠油油山景，單位面積為461呎，售價為335萬元，呎價為7,270元，「入場費」僅16.7萬元，是近年將軍澳鐵路盤中，價值較相宜的項目。



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昭明苑鄰近港鐵坑口站，地皮由綠化地帶改劃而成，屬於單幢式「插針樓」設計，最貴單位為40樓14室，售價為3,351,500，面積為461平方呎，呎價為7,270元，以95%按揭計算，首期為167,575元，是近年將軍澳鐵路盤中，入場費相對化算的新盤。

該大單位望向大馬路昭信路，面向早期居屋煜明苑，無法享有綠油油山景。單位屬於「開門見廁」型，預料可間兩房，單位尚算寬敞。

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該盤「入場費」最便宜的單位為4樓10室，售價為1,690,000，有283平方呎，呎價為5,972元，首期僅84,500元。單位屬開放式設計，相信較難間房，該單位同樣面向昭信路，平日車流不少，或會較為嘈吵。

昭明苑坐落在昭信路11號，屬單幢式設計，對面為煜明苑及新寶城。根據新一期居屋樓書，昭明苑提供594個單位，面積介乎283至461平方呎，屋苑3樓平台設遊樂區，但遊樂區屬「公用」，預料非居民獨享，與今期其他新盤的設計有別；屋苑主要出入口位於昭信路。

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