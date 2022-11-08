居屋2022｜安達臣安秀苑位處山峰眺望海景　最貴兩房呎價僅7076元

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。房委會今日（8日）上載價單，預料下周二（15日）開始揀樓。

位於前安達臣石礦場的安秀苑，背山面海，景觀相當開揚，該盤最大單位為B座高層的兩房單位，惟該單位並非對正維港煙花景，需要斜望才看到海，相信會稍為扣分。另外，位於山頭的安秀苑較為「吊腳」，交通設備仍在發展中，入伙初期「出城」要先到彩虹、觀塘等轉車，相信會是另一扣分位。



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安秀苑位於前安達臣石礦場用地，設有兩座，最貴的單位位於B座32樓5室，售價為3,254,900元，單位面積460平方呎，呎價為7,076元。

雖然安秀苑位處山頭，大約一半單位可享維港煙花景，惟該盤的「樓王」座向卻非對正向海的西南方，相信要斜望才可遠眺海景。該單位屬常見的「開門見廁」型，但預料可間兩房，相信單位頗為實用。

安秀苑最便宜單位則為A座1樓28室，售價為1,530,300元，單位面積為279平方呎，呎價為5,485元，首期僅76,515元。單位望向內園景，屬開放式設計，大門打開，後，便是長條型的客廳，相關難以間房。

料兩年半後才入伙

根據新一期居屋樓書資料，安秀苑共有1,906個單位，單位面積介乎279至479平方呎，部份單位設有4平方呎窗台，但不計入實用面積，單位售價介乎153萬元至325.4萬元。該盤與今期大部份新盤一樣，屬於「樓花」，預計關鍵日期為2025年2月28日，亦即準業主揀樓後，逾兩年才可收樓入住。

雖然屋苑背山面海，但基於屋苑設計，僅約兩成單位可飽覽海景。值得注意的是，前安達臣石礦場近年才開始發展，交通設施仍未完善，屋苑頗為「吊腳」，平日上班上學需要到觀塘或彩虹等轉車。

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