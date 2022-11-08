居屋2022｜驥華苑樓王售價曝光售530.9萬　可間兩房遠眺維港海景

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，房委會早在6月13日攪珠，即將於下周二（15日）揀樓，7個新盤價單今日（8日）出爐。

今次最受矚目的北角海景盤「驥華苑」，「樓王」位於高層單位，為該盤最大的海景單位，售價為530.9萬元，呎價高達1.16萬，該單位屬「開門見廁」型，預料可間為兩房。



▼即睇今期新居屋▼



+ 4

延伸閱讀：

北角驥華苑屬於單幢式「插針樓」，只有248個單位，今次「樓王」位於該盤的32樓7室，位處最頂兩層，單位售價為5,309,500元，實用面積為457平方呎，呎價高達11,618元，以95%按揭計劃，入場費亦要265,475元。

該單位屬「開門見廁」設計，但預料可分間成兩房單位，單位面處渣華道和電照街交界，相信可望到維港景，亦是坐擁最暸闊海景單位之一。雖然單位享有海景，惟前面是車來人往的東區走廊，相信會較為嘈吵。

而驥華苑最便宜的單位則為低層的3樓3室，售價為2,483,100元，單位面積為298平方呎，呎價為8,333元，「入場費」124,155元。

雖然單位仍不算細，但屬開放式設計，而單位屬斜邊設計，令客廳變成不規則的長條型，該單位亦設有隔聲鰭，或會進一步阻礙景觀。值得注此意的是，單位有機會望向垃圾房，亦設有隔聲鰭，或會進一步阻礙景觀。

市價51折 大部份單位呎價仍逾萬元

值得注意是，即使今期居屋採取51折發售，惟驊華苑大部份單位呎價都約1萬元，屬於近幾年平均呎價最貴的單位。

根據新一期居屋售樓資料，北角驥華苑只得一幢，屬於「插針樓」，面積介乎280至457平方呎，所有單位均不設露台，屋苑內設有兩個遊樂區；屋苑出入口主要在電照街。該盤屬於「樓花」，預料最快2024年9月30日收樓。

▼點擊即睇居屋2022屋苑資訊▼

