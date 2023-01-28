疫情．最新｜單日確診連續六日少於3000　2月起公院探病毋須預約

撰文：呂穎姍 何瑞芬 林穎嫺 梁晉穎 鄧宇詩 鄧康翹
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隔離令後日（30日）取消前，本港單日確診連續六日少於3000宗，昨（27日）新增2,335宗確診，較昨日下跌2.75%，包括45宗輸入個案，但多22人死亡下，7日平均死亡率回升至1.3%。

因應隔離令取消，醫管局宣布2月1日起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約，而1月30起，醫管局的所有普通科門診診所，包括七間指定診所及早前暫停部份服務的診所，當日起恢復正常的普通科門診服務。

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昨日疫情概要：

-增2,335宗確診，較昨日下降2.75%。
-輸入個案45宗，佔整體個案1.93%。
-新增22宗死亡個案，7日平均死亡率回升至1.300%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,280人。
- 本地個案涉變異病毒株再增三宗，當中一宗為BF.7累計共44宗。
-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,867,805。

疫情．1.27｜普通科門診1.30起服務復常　公院2月起探病無須預約
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.58，但有輕微反彈跡象。（港大醫學院圖片）

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