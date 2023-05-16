彩福集團二維碼落單惹爭議　飲茶索取點心紙需收費　食客網上怒轟

不少食肆轉用二維碼（QR Code）自行落單，有市民今日（16日）致電商業電台節目投訴指，有酒樓向要求使用點心紙落單的茶客收取兩元服務費，據悉涉事酒樓為彩福婚宴集團。《香港01》發現，多名食客於網上食評平台網站投訴，不滿店方未有向長者提供協助，索取點心紙、以人手落單更需額外收費。

記者曾以客人身分致電查詢，其中兩間分店職員強調不另徵費用。《香港01》已向彩福婚宴集團作出查詢，正待回覆。



有市民投訴彩福婚宴集團旗下酒樓，向要求索取點心紙的食客作額外收費。（彩福婚宴集團官網圖片）

不想付額外費用寫點心紙 長者食客離去

食肆以二維碼（QR Code）落單大行其道，消委會昨日（15日）公布指，涉及的投訴屢見不鮮，今年首季接獲關於食肆二維碼落單投訴錄得333宗，收費爭議佔103宗。有市民於網上投訴指，有酒樓集團要求茶客以手機掃二維碼落單，惟鄰座長者不擅操作，遂向侍應索取點心紙，惟對方即指需額外收費，長者們聞言後唯有離去。

另一食客三天前亦於網上投訴同一集團另一分店，指酒樓全面轉用二維碼落單後，對長者非常不便，侍應亦無提供任何協助，「強迫人哋做啲唔識做嘅嘢，但又唔教人地喎，又想收錢，搵咗幾個侍應，都唔肯幫手，經理又唔理服務慢」，直言「該酒樓服務態度超差，永世唔會再去。」

記者今日以客人身分致電該酒樓集團旗下分店查詢，尖沙咀分店職員表示，酒樓已轉用二維碼落單一段時間，客人可要求使用點心紙，侍應可代為以手機落單，全程不收取服務費。北角分店職員同樣指，職員可代為落單，不會有任何額外收費。《香港01》已透過電郵向彩福婚宴集團作出查詢，正待回覆。

業界承認二維碼下單省人力 但仍有其他成本

香港餐飲聯業協會會長黃家和今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食肆要求食客使用二維碼落單，可提高製作和送餐效率，對於有酒樓要求使用點心紙落單的茶客收取2元服務費，相信是食肆個別取態。黃家和表示，使用二維碼落單某程度上減少了侍應人手，但餐廳成本仍在，加上薪酬增加，成本不跌反升，認為使用二維碼落單與是否收取加一服務費沒有關連。