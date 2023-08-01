初選案｜陳志全稱覺35+機會微　宣傳片提否決預算案只為鼓勵投票

民主派初選案今午（1日)在西九龍法院（暫代高等法院）續審，「慢必」陳志全繼續自辯時稱，他是看到何桂藍在Facebook發表《墨落無悔》聲明書後簽署的，但陳認為聲明書中，指票數跌出範圍的參選人要停止選舉工程那部份較為重要，他又覺得「35+」的機會很微，故在宣傳片上提及否決預算案，只是想鼓勵選民投票。他又稱，覺抗爭派的人認為他們會在初選大勝，召開的記者會亦似是祝捷會，故陳最後未有出席，又稱他並非抗爭派。後來選舉延後舉行，他本獲准續任，但因為對民主派感到失望，已無心戀戰，最後拒絕延任。



陳志全稱當時覺35+的機會微，宣傳時提否決預算案是想鼓勵投票。(資料圖片/朱棨新攝)

看到何桂藍發表聲明後也簽聲明書

陳志全下午繼續作供時，提到他簽《墨落無悔》聲明書的經過。他透露於2020年6月10日晚上，瀏覽Facebook時看到何桂藍在其帳戶發表該聲明書。他看過聲明書的兩點聲明，認為沒有不妥，在詢問同屬人力的「慢必」譚得志的意見，之後決定在其Facebook帳戶簽署。

確保跌出範圍者停選舉工程部份更重要

就聲明書中的第一點：「我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求。」陳指否決預算案屬立法會議員的其中一項權力，認為可運用此權力，要求政府回應訴求；第二點列明若支持度跌出預計可得議席範圍，參選人須表明停止選舉工程，陳認為此點更為重要，因當時有人質疑民主派會否「唔認數」，聲明書正好回應此質疑。

只從助理口中了解協調會議

代表陳的大律師馬維騉問，是否理解聲明書綑綁勝選者，否決預算案。陳說兩次新東協調會議他都只是派助理出席，他未有到場，當時獲知在會議中沒有提及此事，因此沒有此理解。

覺得取35+機會很微

辯方播出陳志全宣傳初選的影片，他指若達致「35+」，可反對惡法及大白象工程，又說：「跟著反對財政預算案，解散立法會，特首也要下台。」陳稱，當時認為民主派要取得35席的機會很微，因此宣傳雖有提及「35+」，但其重點是「35-」，因為後者需要有紀律、實幹的議員，故他在片中亦有講及自己的往績。

提反對預算案為鼓勵他人投票

至於為何要在片中講及若達致「35+」，可以反對預算案等，他解釋當時社會彌漫著無力感，因此講述若民主派取得議會過半，「有乜力量可做到」，藉此鼓勵他人投票。

陳志全指抗爭派覺他們會在初選中大勝，故2020年7月15日舉行記者會似是祝捷會。（資料圖片/李澤彤攝）

抗爭派記者會似是祝捷會

就何桂藍日前供稱，曾邀請陳志全出席抗爭派記者會，但遭「食檸檬」。陳說對事件印象模糊，記得朱凱廸有邀請他，但他拒絕了朱。陳解釋以其認知，抗爭派認為會在初選大勝，該記者會是他們的祝捷會，陳認為他不屬該派系，因此未有出席記者會。

陳志全在初選新東選區排第四，之後報名參加立法會選舉，並回覆選舉主任的提問。直至政府宣布該屆選舉廷期，選舉主任未有裁定其參選提名是否有效。

拒絕延任因只獲授權當議員4年

此外，人大常委於2020年8月把當時的立法會議員任期廷長一年，陳志全拒絕留任。陳解釋，他認為選民只是授權他任4年議員，若他留任，之後的任期便屬沒有授權。

陳志全稱他拒絕延任議員一職，除了因覺自已未獲選民授權外，亦因為對民主派感到失望。(資料圖片)

對民主派失望已無心戀戰

此外，他決定不留任亦和對民主派失望有關，並解釋主張留任的議員，力陳若立法會沒有民主派，政府將可通過任何議案，惟他們未有承諾做好議員的職責。若他們承認以往表現欠佳，答應：準時開會、積極發言質詢、投票唔好甩轆，他可考慮留任。惟他指：「我惡夢係你地話留任，我陪你留。」但早上開會時，他要一個人對著十多個建制派。他形容沒有人作出承諾，自己「好大無力感」和「無心戀戰」。

民主派雖然是少數但仍可做一舊石

他又比喻民主派在立法會即使是少數派，仍可「做一舊石頭」，或多或少阻止一些不受市民歡迎的法案。

辯方最後問，陳會否否決預算案或草案，陳重申不會在未知悉法案或預算案的內容，就聲言否決。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)