初選案｜陳志全否認要對抗港共政權　與建制派及港府向有合作

民主派初選案今（3日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，案發時為人民力量主席的「慢必」陳志全第三天自辯。控方質疑，陳志全參加初選的目標，是要對抗港共政權，陳強調在議會內的對手包括建制派和特區政府，強調他曾多番和兩者合作，並促成改善市民生活的政策，無論對建制派或特區政府而言，他都是可合作的對象，這屬鐵一般的事實。



陳已完成其證供，鄒家成將於明天自辯。



陳志全稱他向來是建制及政府的合作對象，這是鐵一般的事實。(資料圖片)

民主派在港的對口單位是政府

控方繼續就陳志全於2020年6月底在街站的發言作出盤問，指陳曾形容時任特首林鄭月娥為「傀儡」，問陳的意思是否指：對抗特首並無意義，對抗的應是中共？陳否認說法，並稱如逃犯條例修訂，是林鄭月娥宣布修訂「壽終正寢」，但她要獲中央首肯，才可決定，而民主派在港的對口單位是政府，要通過政府，才可以改善市民生活。

議會內的對手是建制派及特區政府

控方又指陳參加初選的目標，是要對抗港共政權。陳說民主派在議會內的對手是建制派同特區政府，每天都要和他們鬥智鬥力，以改善政府的政策，反問這是否對抗政權？但陳又稱他和建制派、特區政府過往亦曾多番合作，並促成部份政策。無論是對建制派或特區政府而言，他都是可合作的對象，這是鐵一般的事實。

無好日子過意指會在會上積極發言

法官陳仲衡指，陳在街站講：「對付港共政權。」問是否應和其發言中講的「議會戰線」一併考慮。陳說他在街站時有講：「唔好畀佢有好日子過。」其意思是若在議會中不積極發言，政府在一天內便可通過很多議案和撥款，而「守住議會戰線」便是避免此情況。

令與會者周三晚不能去馬場

陳續指，以前民主派和建制派之間的矛盾不大時，立法會的會議或於星期三黃昏便已完結。他進入議會後，會議大多於星期四下午或夜晚才完結，陳說：「我話唔畀佢地有好日子過，係指星期三晚佢地想去馬場跑馬，都去唔到。」

希望和相信沒有衝突

就陳早前供稱，案發時已認為民主派在立會取得35席的機會很微。控方指陳在街站稱有三個願望，除了要和「快必」譚得志一同當選，另一個是希望民主派議會過半。陳志全反問：生日祝願世界和平，世界和平可達到嗎？他解釋，希望和相信沒有衝突，他雖然相信「35+」機會很微，但仍會盡力爭取議席。

譚得志曾稱論壇上遭黃之鋒捅一嘢

控方之後問及人力的譚得志參加九東的選舉論壇的情況。陳志全稱，他沒有看過該論壇，但譚提過在論壇時：「畀黃之鋒捅咗一嘢。」黃指譚得志曾斥責梁天琦是「無頼本土派」，問譚會否就此道歉。陳講及此事時，庭上傳來一陣笑聲。

譚在論壇上言論或是即場爆肚

控方續指，譚在論壇中表明若當選立法會議員，會否兩度否決預算案等。陳否認這是其立場，又指這說法亦違反人民力量爭取「全民回水」的立場，並說：「人人派十萬都否決，畀人斬呀。」陳續稱：「佢從來無講過人人派層樓、人人派十萬都要否決。」又指譚或是即場「爆肚」。

否認意圖顛覆國家政權

控方最後指，陳志全案發時和其他被告，圖取得立法會過半議席，並否決預算案，以迫使政府回應訴求，陳當時亦意圖顛覆國家政權。陳志全一概否認。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)