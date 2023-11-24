美國公雞嘜是拉差香甜辣椒醬有樣本無標明含防腐劑　同一批次回收

撰文：韋景全
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食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）公布，在著名美國公雞嘜是拉差香甜辣椒醬樣本，驗出含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的名稱，建議市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

受影響產品資料如下︰

產品名稱：是拉差香甜辣椒醬

製造商：美國滙豐食品公司

產地：美國

淨重：255克

經銷商：香港米聯企業有限公司

此日期前最佳：2025年7月12日

樣本購自天后一超級巿場　二氧化硫含量低於最高准許含量

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從天后一超級巿場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱。

發言人續說，中心已知會涉事經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2340 0241，查詢上述產品的回收事宜。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。不過對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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