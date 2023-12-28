粉嶺圍命案或涉「Chemfun」　負面標籤交織　有何緩害支援方法？

平安夜前一日（12月23日），22歲內地碩士生被發現倒斃在粉嶺圍的一處空地。警方昨日（27日）公布案情指涉及同志毒品派對，先後拘捕四名男子，其中二人懷疑替死者注射冰毒，被控涉嫌誤殺；死者透過交友app認識案中各人。

使用消遣性毒品後進行性行為，俗稱「chemfun」。《香港01》曾於2019年的專題報道，探討「chemfun」議題，研究這個議題的學者、協助戒毒的機構、過來人，均呼籲社會避免貼上負面標籤，而是支援他們脫離毒海。

重溫當年的報道，避免悲劇發生。

▼Chemfun支援機構▼



香港基督教服務處HERO+ MSM支援服務

香港小童群益會－同志濫藥支援服務 CHEM SEX SUPPORT

再思社區健康組織C.H.O.I.C.E.

協助Chemsex同志求助者專業手冊

NJAC工作室

香港善導會水銀星三號

CHEMFUNHK 握緊自己生命

▼重溫報道▼



阿感（背向鏡頭者）是記者接觸到唯一一名願意接受拍攝訪問的chemfun參與者。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

30多歲的阿感（化名）約在2009年接觸chemfun，自此開始吸食冰毒，並感染了愛滋病病毒（HIV），經歷過掙扎和迷惘。接受治療後，如今他體內的HIV病毒指數達「不能偵測等於感染風險可忽略」（U=U）水平，生活與一般人無異，但他與chemfun的故事，並非上述一堆冷冰冰的數字可以描述。

劉凱亮覺得研究Chemfun的意義，是了解同志文化，知道有人需要幫忙，思考應該如何去做。（資料圖片 / 余俊亮攝）

Chemfun，即使用消遣性毒品後進行性行為，香港大學社會學系博士劉凱亮（Sky）曾實地考察chemfun派對，深入訪問30名參與者，並於2014年發表全港首份研究chemfun的論文。他認為，香港的同志需要空間，而過去十年chemfun成為了同志的空間。他直指「冰會溶咗你個腦」等恐嚇式口號，無法令參與chemfun的人數減少，正研究如何緩解和減少參與者的傷害。他認為討論該議題時，不要用「死gay佬、濫交、HIV、毒癮」等負面標籤和枯燥表面的眼光去看。

禁毒基金贊助小童群益會推出《協助Chemsex同志求助者專業手冊》；亦參考台灣相關緩害指引，推出《我要戒ChemFun，遠離CF實用手冊》，幫助香港有需要的人。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

Chemfun是一個牽涉同性戀、毒品甚至愛滋病的議題，志願機構小童群益會、香港基督教服務處等，近年亦推出針對chemfun的輔導。小童群益會2016年開始推出「Chem Sex Support」支援服務協助chemfun求助者。小童群益會性向無限計劃主任周峻任表示，希望同性戀者可以在chemfun網絡之外，認識朋友及找到自己的方向。