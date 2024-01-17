黎智英案｜佔中運動是分水嶺 黎呼籲爭取民主蘋果成對抗中央報章
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，審訊今（17日）踏入第11天，前壹傳媒行政總裁張劍虹下午繼續作供。張形容黎智英是《蘋果》的「舵手」，並會參與報章編採決策。他指《蘋果》自創刊以來一直都給予大眾「狗仔隊」、「娛樂」等形象，但自2014年「佔中運動」前後出現「分水嶺」，黎「好投入呢個佔中嘅運動」，同時開始積極參與編採決策，指示下屬要透過《蘋果》呼籲大眾爭取民主，自此《蘋果》就好像成為了一間「反政府」、「對抗中央」的報章，管理層亦按著這個方向經營。
蘋果每日開鋤報會但黎不出席
張劍虹下午作供時，講及《蘋果日報》運作時所開的多個會議，包括每日下午舉行的「鋤報會」、初會和編前會，前者會檢討當日已出版的內容，後兩者則決定當天新聞材料的編採方向、翌日的頭版等。此外，《蘋果》每周亦會開「planning會」，由陳沛敏、林文宗、羅偉光和各部門主管一同舉行，各組主管會報告接下來一周有什麼新聞材料和專題故事；楊清奇亦會在該會中，報告之後的評論版題材。不過張和黎都沒有出席以上的會議。
黎在飯盒會分享時局看法及政治取態
同時，黎智英會於每周四均主持「飯盒會」，他會每週和不同部組，如《蘋果日報》、《壹週刊》、《飲食男女》和廣告部，輪流開該會。期間，黎會分享自己對時局的看法及個人的政治取態，並因應當時形勢下， 就《蘋果日報》的編採政策向管理層作出指示。該些管理層再把指示，轉達給未有出席「飯盒會」的管理層。張亦會出席「飯盒會」，並按黎智英指示負責記錄會議的重點。
2014年前蘋果給人印象是狗仔隊
張指黎智英會制定《蘋果》編採政策，因為他是創辦人，亦是手持7成股權的最大股東，同時也是公司「舵手」。他又言《蘋果》在2014年前給人印象都是「狗仔隊」、「娛樂」等，但自2014年中，黎開始積極參與《蘋果》的編採政策，並主張透過報章呼籲大眾上街抗爭，爭取民主。
改篇孤星淚的歌曲黎亦有唱兩句
張舉例指：「個陣時好記得推動『622公投爭取我要真普選· 』，反對呢個『白皮書 』，咁個時都係有一首《孤星淚》改編嘅歌，我哋平台都會搵人唱，黎生自己都會有唱一兩句。」
投入佔中運動成蘋果分水嶺
同年9月佔中運動發生，張指：「黎生都好投入呢個佔中嘅運動。」他認為2014年中至佔中發生間的大半年是一個「分水嶺」，並說：「（自此）蘋果日報就好似成為一間反政府、對抗中央嘅報紙咁樣啦，由個時開始蘋果日報就開始行住呢條路⋯管理層都係按住黎生呢個方向經營呢個報紙。」
黎稱逃犯條例後傳媒會做唔到
2019年政府宣布修訂《逃犯條例》，張憶述：「（黎）覺得呢個《逃犯條例》係侵犯香港人嘅民主自由，同埋香港人嘅人權，覺得中共係透過用呢個條例，係要將唔聽話嘅香港人，同埋中共政權嘅眼中釘要送返大陸。黎生都話個陣時啲商界都好擔心，同埋如果法例通過左，傳媒都無得做，做唔到㗎喇。」
提過爭取西方對抗中央甚至制裁
張續稱，黎認為要透過《蘋果》爭取西方民主國家關注修例事件：「希望佢哋能夠出手去對抗政府同中央。」 甚至制裁中港官員：「等佢地唔敢亂嚟。」張指黎不單會在《蘋果》的飯盒會中這樣說，也會在《壹週刊》、《飲食男女》等其他部門的「飯盒會」中有此論述。張作為壹傳媒行政總裁，亦會與營運總裁周達權，出席每一個飯盒。他補充說，《蘋果》紙版及網上版內容會有重疊，但紙版會與網上版分開與黎進行開「飯盒會」。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。
案件編號：HCCC 51/2022