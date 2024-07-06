2024夏季9款精品「腋下包」推薦　Valextra簡約時尚　YSL低調奢華

說到近年來最受歡迎的包款，可不能不提「腋下包」了！不挑服裝風格、場合，一揹上就能輕鬆出門，最重要的還是它自帶慵懶和時尚的氣息。



今年夏天想入手新包包的妞妞們，來看看以下妞編輯精選2024年9款必入「精品腋下包」推薦吧！

從Valextra到Dior，為你介紹2024春夏9款精選名牌「腋下包」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Valextra

Valextra ViVi Hobo Bag $25,800



Valextra的高級感總是不言而喻，在極簡當道的時尚圈，憑藉著自家出色的工藝技術和細膩的調色，成功收穫大批貴婦芳心！這款「ViVi Hobo Bag」選用品牌最具代表性的Millepunte頂級小牛皮製成，搭配全絨面革襯裡，並由黑色的Costa邊緣收尾。從濃郁的巧克力色、羊絨米色到優雅的羊皮紙白，滿足每個知性女孩的喜愛！

2. FENDI

FENDI Mini Fendessence $13,800



令人耳目一新的Fendi「Fendessence hobo迷你包款」飾有264同色系超大明縫線，象徵經典的Selleria精湛工藝。採用紅色Cuoio Romano皮革、純小牛皮和天然紋理皮革，外觀小巧但空間寬敞的設計適合聚會或通勤族，搭配FENDI Roma字母簡約又俐落，和過去的款式相比，更加休閒好攜帶，腋下包愛好者今年可不能錯過它！

3. CELINE

CELINE柔軟牛皮革中型POLLY手袋 $27,000



CELINE在今年包款設計上有了很大的創新，這款秀場上出現過不少次的「POLLY手袋」類似福袋的外觀讓人印象深刻，採用柔軟牛皮革搭配低調縫線設計，保留了CELINE獨有的簡約美感，搭配裙裝單品更可以營造率性氛圍！

4. LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON CarryAll PM $26,200



妞編輯超推薦LOUIS VUITTON這款新作品給上班族妞妞們！這款Nautical系列的「CarryAll PM手袋」以經典Monogram提花面料製成，66種顏色的紗線編織締造微妙漸變效果，為這款百搭的都市袋款增添迷人光彩。手袋配備雷射鐫刻鏡子吊飾，方便妞妞們約會前或在通勤時可以隨時補妝。

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5. MIU MIU

MIU MIU Pocket納帕皮革手袋 $31,300



獲選為2024春季「10大最受歡迎包款」的MIU MIU「Pocket納帕皮革手袋」，同樣是秀場上時髦的亮點之一，多功能的口袋就是它最大的優勢，配上焦糖色的洗水皮革，是一款結合復古和現代感的單品，妞妞們也喜歡嗎？

6. PRADA

PRADA Re-Nylon迷你袋 $6,300



七千有找也能入手PRADA經典款！Re-Nylon迷你袋面料選用的Prada再生尼龍，以回收自海洋的塑膠循環再造製成，線條流麗的包身飾以經典的搪瓷金屬三角形標誌，簡單卻不失品牌特色，可以裝下手機、卡夾等小物，拆開鏈條後還可以當作手拿包使用。

7. SAINT LAURENT

VOLTAIRE BOX SAINT LAURENT迷你手袋 $15,200



YSL這款優雅而現代的手袋採用翻蓋設計，圓潤的半月形包身增添溫柔感，揹上身好感度大幅增加，妞編輯最喜歡它呈現輕微拋光感的包身，輕鬆展現低調的奢華感。

8. TOD'S

TOD'S T Timeless小號皮革Hobo手袋 $14,600



子瑜和粉紅色也太搭了吧！子瑜曾在現身機場時，揹上來自TOD'S春夏最新作品「T Timeless小號皮革Hobo手袋 」， 採用豎式棱紋設計，點綴品牌T字金屬吊飾的設計出彩又不容易撞款，設有金屬防護底部，小巧雅致的細節也很加分，作為一款容量寬敞的腋下包，妞編輯想應該沒有什麼好挑惕的吧，跟着入手同款就對啦～

9. DIOR

Diorstar Hobo手袋連鏈帶 $19,500



Diorstar Hobo包是2024年夏季新品，以藍色Denim Dior Oblique緹花製作，外型柔軟，並附有寬敞的隔層，搭配鐫刻Christian Dior Paris標誌的徽章和Dior旗艦符號幸運星，兩側飾以低調的CD飾釘裝點，入手一個包包就能擁有許多小細節，這就是它令人最心動的地方！

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