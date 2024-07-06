2024夏季9款精品「腋下包」推薦　Valextra簡約時尚　YSL低調奢華

撰文：Niusnews妞新聞
出版：更新：

說到近年來最受歡迎的包款，可不能不提「腋下包」了！不挑服裝風格、場合，一揹上就能輕鬆出門，最重要的還是它自帶慵懶和時尚的氣息。

今年夏天想入手新包包的妞妞們，來看看以下妞編輯精選2024年9款必入「精品腋下包」推薦吧！

從Valextra到Dior，為你介紹2024春夏9款精選名牌「腋下包」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+8

1. Valextra

Valextra ViVi Hobo Bag $25,800

Valextra的高級感總是不言而喻，在極簡當道的時尚圈，憑藉著自家出色的工藝技術和細膩的調色，成功收穫大批貴婦芳心！這款「ViVi Hobo Bag」選用品牌最具代表性的Millepunte頂級小牛皮製成，搭配全絨面革襯裡，並由黑色的Costa邊緣收尾。從濃郁的巧克力色、羊絨米色到優雅的羊皮紙白，滿足每個知性女孩的喜愛！

2. FENDI

FENDI Mini Fendessence $13,800

令人耳目一新的Fendi「Fendessence hobo迷你包款」飾有264同色系超大明縫線，象徵經典的Selleria精湛工藝。採用紅色Cuoio Romano皮革、純小牛皮和天然紋理皮革，外觀小巧但空間寬敞的設計適合聚會或通勤族，搭配FENDI Roma字母簡約又俐落，和過去的款式相比，更加休閒好攜帶，腋下包愛好者今年可不能錯過它！

3. CELINE

CELINE柔軟牛皮革中型POLLY手袋 $27,000

CELINE在今年包款設計上有了很大的創新，這款秀場上出現過不少次的「POLLY手袋」類似福袋的外觀讓人印象深刻，採用柔軟牛皮革搭配低調縫線設計，保留了CELINE獨有的簡約美感，搭配裙裝單品更可以營造率性氛圍！

4. LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON CarryAll PM $26,200

妞編輯超推薦LOUIS VUITTON這款新作品給上班族妞妞們！這款Nautical系列的「CarryAll PM手袋」以經典Monogram提花面料製成，66種顏色的紗線編織締造微妙漸變效果，為這款百搭的都市袋款增添迷人光彩。手袋配備雷射鐫刻鏡子吊飾，方便妞妞們約會前或在通勤時可以隨時補妝。

Hermès春夏手袋｜彩繪Birkin VIP搶崩頭，Kelly、Constance添新款精品波士頓手袋5大推薦　CELINE老花Logo、LV Speedy奶茶色超溫柔
+12

5. MIU MIU

MIU MIU Pocket納帕皮革手袋 $31,300

獲選為2024春季「10大最受歡迎包款」的MIU MIU「Pocket納帕皮革手袋」，同樣是秀場上時髦的亮點之一，多功能的口袋就是它最大的優勢，配上焦糖色的洗水皮革，是一款結合復古和現代感的單品，妞妞們也喜歡嗎？

6. PRADA

PRADA Re-Nylon迷你袋 $6,300

七千有找也能入手PRADA經典款！Re-Nylon迷你袋面料選用的Prada再生尼龍，以回收自海洋的塑膠循環再造製成，線條流麗的包身飾以經典的搪瓷金屬三角形標誌，簡單卻不失品牌特色，可以裝下手機、卡夾等小物，拆開鏈條後還可以當作手拿包使用。

7. SAINT LAURENT

VOLTAIRE BOX SAINT LAURENT迷你手袋 $15,200

YSL這款優雅而現代的手袋採用翻蓋設計，圓潤的半月形包身增添溫柔感，揹上身好感度大幅增加，妞編輯最喜歡它呈現輕微拋光感的包身，輕鬆展現低調的奢華感。

Valextra堪稱意大利Hermès！6大極簡手袋連趙露思、IVE Liz也大愛Jisoo、泫雅、趙露思同款手袋！5款MAISON MARGIELA明星包秒入坑

8. TOD'S

TOD'S T Timeless小號皮革Hobo手袋 $14,600

子瑜和粉紅色也太搭了吧！子瑜曾在現身機場時，揹上來自TOD'S春夏最新作品「T Timeless小號皮革Hobo手袋 」， 採用豎式棱紋設計，點綴品牌T字金屬吊飾的設計出彩又不容易撞款，設有金屬防護底部，小巧雅致的細節也很加分，作為一款容量寬敞的腋下包，妞編輯想應該沒有什麼好挑惕的吧，跟着入手同款就對啦～

9. DIOR

Diorstar Hobo手袋連鏈帶 $19,500

Diorstar Hobo包是2024年夏季新品，以藍色Denim Dior Oblique緹花製作，外型柔軟，並附有寬敞的隔層，搭配鐫刻Christian Dior Paris標誌的徽章和Dior旗艦符號幸運星，兩側飾以低調的CD飾釘裝點，入手一個包包就能擁有許多小細節，這就是它令人最心動的地方！

同場加映：LV Remix豌豆手袋有望成下一個IT Bag？馬卡龍色配老花融化少女心（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+17
Loewe 2024春夏5大精選手袋　Flamenco Purse、Squeeze最受注目！CELINE春夏手袋推薦Top 10　凱旋門Logo經典不敗　迷你背囊難抵抗GUCCI Ophidia牛仔手袋今夏必買！米色柔和優雅　GG Logo不退流行精品丹寧牛仔手袋Top 10　CELINE腋下包、LOEWE麂皮Puzzle超百搭買精品手袋前必看！手袋不保值的4大原因　謹記「1公式」流通性高

延伸閱讀：

盤點7位韓星「香奈兒包」收藏！Jennie「22珠珠包」太Q，慵懶流浪包香民最愛

大家都在搜！2024春季10款「熱門精品包」：韓妞新寵COURRÈGES要認識！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

手袋
新款手袋
穿搭時尚
消費時尚
美妝穿搭
品牌潮流
時尚
周子瑜
Louis Vuitton
Dior
saint laurent
Prada
Fendi
Miu Miu
Celine
Tod's
01女生
Niusnews妞新聞