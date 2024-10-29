日本妹最愛4大超人氣服裝品牌精選　訪日必買　日系穿搭KOL都在穿

平時喜歡日系穿搭的大家，每到新季節來臨，是不是都會開始關注各大日本服飾品牌推出的新品，又或者每次前往日本旅遊的時候，一定要到各地百貨購物逛街，希望將所有喜愛單品通通滿買齊，回香港後穿上新款服飾，打造嶄新注目的日系層次。



而日本服飾品牌風格種類相當多元，想快速知道哪些是日本女生最愛必買推薦嗎？一起從以4個日本服飾品牌介紹，讓你不僅穿的時髦又注目，同時展現質感兼具的日系印象。

櫻花妹推薦日本旅行必買，4大日系時尚服飾品牌推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生最愛4日系時尚品牌（IG@style_mixer；01製圖）

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1. KBF

在日本相當知名的服飾品牌URBAN RESEARCH，一直以來深受許多日本人喜愛，而旗下女裝品牌「KBF」，擅長將流行元素結合定番設計，使日常搭配打造時髦又充滿細節巧思的衣著風格，而秋季KBF推出的格紋與透膚單品，成為日本女生穿搭率相當高的單品，有機會一定要前往KBF逛逛，讓你輕鬆跟上日本流行Look。

2. STYLE MIXER

由日本人氣KOL松本恵奈擔任創意總監的服飾品牌「STYLEMIXER」，主打平易近人風格系列，特色在於簡約又兼具設計感的款式，使每年都可重複穿著，而品牌散發的高級質感氛圍更讓人不禁著迷。

3. KASTANE

強調休閒和自然風格揉合的日本女裝品牌「Kastane」，經常透過不繁複的服飾系列，不僅可以自由搭配理想造型之外，帶點溫柔優雅的女孩感單品，給人一股好感度滿分的日系氛圍，推薦給平時喜歡以簡單穿搭為主的大家。

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4. MOUSSY

身為長期關注日本服飾品牌的大家，相信一定對「MOUSSY」不陌生，以簡潔俐落又帶點個性微辛風格，成為日本女生超推的日系品牌，不定期也會推出聯名系列，喜歡日牌的你絕不能錯過。

4大日本服飾品牌你準備入手了嗎？

以上推薦的4個日本服飾品牌，有機會到日本一定要前往店舖逛逛，一次將喜愛的單品買回家吧。

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