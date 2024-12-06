New Balance 1906最新IU同款抹茶拿鐵波鞋　6對必入　香港新上架

IU根本是男女通殺鄰家美少女！



演歌雙棲、創作、主持、綜藝……到底有什麼不會的韓國全能女神「IU（李知恩）」，終於能暫時放個假啦！2024年回歸歌手老本行，從3月到9月馬不停蹄在各大城市舉行《IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》巡迴演唱會，成功唱滿職涯第100場演唱會，讓粉絲們（Uaena）「幸福躺坑底」再也起不來～

IU秋冬穿搭曝光，快來換上同款New Balance 1906波鞋，出街穿上運動時尚與機能風兼具！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

New Balance IU同款6對波鞋公開發售（New Balance官網；01製圖）

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IU最新OOTD悄悄換季

「休閒半、甜美半」造型超時髦

台上是精緻甜美的迪士尼公主、台下的IU私服，大多都是「怎麼舒適怎麼穿」（笑），大家一定有發現女神出沒在機場、街頭、日常照片中，身上出現頻率最高的大多是襯衫、T恤、大學T或帽T等休閒單品，又甜又率性的打扮充滿減齡鄰家氛圍。

天氣轉涼，IU的最新秋冬穿搭也曝光，他以米色短袖上衣以及可可棕寬鬆連帽上衣，2款依照溫度切換搭配「甜美A字長裙」，根本是大學美少女的打扮再度男女通殺，全身統一大地系配色依舊搭上去年就流行的「美拉德風潮」，腳上也很有亮點……復古泡泡襪外加一雙「卡其、棕、墨綠」交織的鞋款，這雙居然已經火速抵達香港了！？

同場加映：Angelababy、楊冪同款推薦 5款女明星名牌波鞋 Chanel經典休閒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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New Balance超狂戶外跑鞋開賣

秋冬6大新色解鎖

New Balance 1906R M1906NE、M1906NG、M1906NH，$1,099

M1906RWF、M1906RWE、M1906RWA



穿搭技巧得跟上，腳上同款也得一併收的吧？IU穿著的是New Balance最新升級版的「1906R復古機能跑鞋」，看似溫柔的抹茶拿鐵配色，其實搭載軍規級的CORDURA® 材質，集結高耐磨度、高抗撕裂性、高強度等優秀機能，穿去登山、健行神助攻，可以駕馭各種地形需求。（搖滾區魚池戰鞋找到了！）

除了IU同款色系，還推出巧克力棕、湖水藍綠以及帥度爆表的黑色、深藍與軍綠一共6個耐用配色，鞋面的異材質拼接、線條交錯設計超有型！

同場加映：2024/25時尚趨勢調查 秋冬熱度最高4雙鞋 「這雙」打敗Miu Miu（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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