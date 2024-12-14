冬季保暖以「背心外套」疊搭　4款造型營造日系知性女子時尚感

低溫來襲，外出穿搭選擇想營造理想衣著溫度嗎？



平時除了選用毛衣、大衣、羽絨外套提升保暖度之外，其實還可以透過「背心外套」加乘，不僅可以帶來豐富視覺的造型重點，同時為整體注入一股溫暖質感，喜歡關注日本女生穿搭的大家，相信一定都有發現，日本女生也穿愛運用背心外套混搭，打造層次滿滿的造型特色，想知道「背心外套」有哪些搭配推薦嗎？一起從以下4種混搭靈感為參考，為天冷時刻穿出暖感與時髦亮點。

冬日天冷必備穿搭，以背心外套混搭日系知性魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

冬日日系女生4款背心外套穿搭（01製圖）

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毛茸茸面料背心外套，給人充滿暖感的單品風格，非常適合在冬季時著用，當想營造女孩感氛圍的時候，選擇毛絨背心+連帽上衣+短裙，便能呈現休閒與輕甜兼具的日系印象，再加上雪靴看起來可愛度滿分魅力十足。

LOOK 2

立領背心外套，不僅可以使脖子同步保暖之外，下襬抽繩的短版剪裁，能修飾顯瘦腰線與纖細比例，內搭一件打底上衣或發熱衣，瞬間穿搭出理想冬日風格，下身以工裝落地長裙混搭，展現率性街頭的造型感受。

LOOK 3

如果覺得只以背心外套搭配太單調的話，推薦可以利用外套疊搭的衣著巧思，立即使整體提升層次滿滿的細節特色，例如選搭牛仔外套加長版背心外套，連結好感度加分的日系質感，隨性混合棉褲就可輕鬆時髦出門。

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以素色圖紋上衣混搭仿皮草背心外套，下身則以直筒西裝褲搭配，簡單傳達出專屬個性的高級質感，不燒腦的穿衣技巧，讓外出時刻再也不用煩惱要穿什麼，另外，透過亮色單品混搭，還可點亮造型視覺，再加入球鞋就很好看。

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保暖必備單品以背心外套打造日系層次

以上推薦4種背心外套搭配技巧，大家也準備好在天冷之際穿上背心外套嗎？想快速製造衣著重點的話，背心外套絕對是不可錯過的單品，讓冬季展現時髦又有型的日系氛圍。

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