靴子穿搭點樣唔顯腿粗？3大公式顯瘦又保暖　Kylie Jenner都在穿

日前，Kylie Jenner在IG po出一組時髦性感辣照，身穿純白兩截式套裝，露出一大截纖細蠻腰，下身中長裙的褶皺開高衩設計，大腿至臀部曲線若隱若現，性感程度更上一層樓。不僅如此，Kylie Jenner腳踩來自Alexander Wang的寬鬆牛仔布靴子，更是穿搭的一大亮點！



靴子可謂秋冬重點單品，不過如何穿得時髦顯瘦是一大學問，這回小編整理出3大「靴子穿搭」要點，任何人都能輕鬆駕馭喔！

揭露Kylie Jenner的時尚秘密，秋冬靴子穿搭3大顯瘦技巧公開！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬靴子穿搭3大時尚顯瘦技巧（IG@kyliejenner；01製圖）

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1. 寬窄對比哲學

一寬一窄的搭配法能有效幫助修飾身材比例（萬年不變法則，請筆記），套用在靴子穿搭上也是一樣的，如果選擇穿靴口窄的版型，像是貼腿的襪靴，下半身可以選搭褲口較寬的喇叭褲、寬褲或A字裙、魚尾裙等等，並且建議褲長或裙長落在小腿末端， 避免顯小腿肌的問題。運用這樣的「寬窄對比」來加強腳踝纖細的視覺效果，讓下半身比例更修長。

2. 減少穿搭分線

所謂穿搭分線指的是每個單品接續另一個單品的分界點，因此當你身上穿搭分線越多，容易造成身材視覺上的截斷，形成又短又胖的感覺。這時，可以融合「寬窄對比哲學」的方法，以長洋裝或大衣搭配微貼腿的長靴，使身形比例看起來更加流暢、修長。

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3. 同色系穿搭

最簡單且號稱懶人救星的方法，就是選擇與靴子同色系的下著單品即可，與「減少穿搭分線」有異曲同工之妙，主要是讓下半身在視覺上看起來有連貫的感覺，藉此延伸比例，讓腿長加倍！

不知大家現在有沒有覺得靴子簡直是顯瘦聖品？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】