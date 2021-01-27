農曆新年｜FENDI、CELINE推限定紅手袋 必選BLACKPINK Lisa愛用袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-27 08:00

農曆新年2021年︳新年將至，CELINE、FENDI、Chloé、Burberry、Michael Kors、Longchamp等多個品牌推出農曆新年限定系列，新一年不妨入手一個新名牌手袋，討個好開始的寓意；換上新裝、揹上新手袋拜年逗利是，時尚十足。

新年手袋難免離不開紅色，鮮明的紅色手袋其實百搭易襯，更能為造型帶來點綴。如配襯黑、白、灰等基礎色調，即時讓造型變得更吸睛；或是簡單配襯一件恤衫、牛仔褲，都能增加造型感，故不用擔心購入過後僅僅只在新年期間使用，應用於日常造型絕對加分。以下25個農曆新年限定款式，你又有心水嗎？

CELINE經典Boston Bag、最新Teen Bag推出新年限定大紅色

CELINE手袋一向受女生歡迎，新春系列為經典Boston Bag推出大紅色，如果不習慣使用紅色手袋的女生，可選擇Triomphe Embroidery款式，復古味更濃。另外，Teen Bag、Micro Drawstring水桶袋亦設Triomphe Embroidery款；鍾情實用大袋的女生，則可考慮Squared Cabas。

CELINE Tambour Bag十分受歡迎，就連BLACKPINK成員Lisa也是其粉絲，是次限定系列當然有此袋份兒。(CELINE)

▼▼▼BLACKPINK Lisa鍾情Tambour Bag都有新年限定版！即按圖看CELINE農曆新年系列手袋款式及價錢▼▼▼

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FENDI限定大紅x粉色 $7,800手機手提包入門之選

FENDI推出農曆新年限定系列款式較為年輕，除了喜氣洋洋的紅色色調，主打粉色調，配以花卉印花與FF標誌，青春而不失經典奢華感。Baguette Bag以及Peekaboo ISeeU bag設新年設計以外，亦提供Peek-a-Phone手拿包與Pico Baguette Charm款式，價錢相對實惠，照顧入門所需。

▼▼▼按圖看FENDI農曆新年系列手袋款式及價錢▼▼▼

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▼▼▼Chloé、Burberry、 Michael Kors、Longchamp亦推出農曆新年系列，按圖看更多手袋款式▼▼▼

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▼▼▼同場加映：CHANEL、Louis Vuitton、DIOR、CELINE等品牌一兩年間紛紛推出化妝箱手袋，瀰漫一份懷舊又時尚的氣息，熱潮誓必延至2021年。＝＝＞2021年大熱 CHANEL、LV、CELINE化妝箱手袋復古 中古價也急升？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：推介CHANEL 20款迷你袋、小皮具，適合不同budget的女生，定價更低8千，同樣有仿珍珠鏈帶款式？＝＝＞2021年CHANEL春夏迷你手袋珍珠鏈帶大熱 20款經典迷你袋低至8千?▼▼▼

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▼▼▼同場加映：宋熙年日常實用手袋不乏Hermès、Dior、Loewe，不過有些款更適合疫情期間使用？＝＝＞宋熙年12個LV、Dior常用手袋 哪CELINE手袋「酒精消毒」即變形？▼▼▼