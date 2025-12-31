ShoeCharms怎麼搭？鞋飾亦掀起個人化熱潮：鞋帶混搭/鞋掛飾點綴

【Shoe Charms/鞋飾配飾/時尚解碼】近年的時尚指標重點絕對是展現個人度，由頭到腳，無論頭髮造型、穿搭服飾、手袋配件到鞋履都講求個人化，為整體造型增加時尚氣息與獨特感。如果想嘗試打造DIY鞋履，不妨參考以下的掛飾搭配提案！



鞋掛飾（Shoe Charms）是甚麼？

近年興起為鞋履增加時尚度的潮流，在上面點綴吊飾、鏈條、繩結或小物件，而且連時尚品牌Coach、Miu Miu以及設計師品牌都有推出相關單品，網上亦有不少自製教學，讓大家可以輕鬆打造個人風格。

Shoe Charms熱潮｜1. 鞋飾/鞋花單品

如果你想一步到位，不少品牌亦有推出鞋飾或鞋花套裝，一套已集結好數款單品，而且更有不少聯乘主題，能夠不時轉換展現個人心情，輕鬆扣在不同鞋款上。

Shoe Charms熱潮：鞋飾/鞋花單品（Coach SS25）

Shoe Charms熱潮｜2. 鞋帶混搭

想加強鞋履的整體獨特性，大家可以嘗試因應想展現的風格主題而進行鞋帶混搭，例如以不同顏色或材質的鞋帶，打造雙鞋帶混搭、選用搶眼而獨特圖案或紋理的鞋帶，配合不同鞋帶綁法，打造出低調且具細節的造型。

Shoe Charms熱潮：鞋帶混搭（Miu Miu FW25）

Shoe Charms熱潮｜3. 絲帶混搭

除了可以利用粗絲帶取代鞋帶，將少女感融入不同鞋款當中外，大家亦可以利用絲帶綁成不同蝴蝶結，固定在鞋身或鞋帶上，綴飾鞋身。

Shoe Charms：絲帶混搭（IG＠rockfish_official）

Shoe Charms熱潮｜4. 自製鞋飾

自製鞋飾的方式可以說是五花八門，只需發揮創意與願意動手！除了自製手穿珠鏈、將舊耳環轉化成鞋扣、絲帶混合成繩結等，大家亦可以將卡通扭蛋與微型公仔轉化成鞋扣，讓穿搭更具個人魅力。

Shoe Charms熱潮：自製鞋飾（IG＠crocs）

Shoe Charms熱潮｜5. 改造鞋身

如果普通的點綴裝飾不足以滿足你的話，不妨動手打造專屬裝飾，可以加入蕾絲、刺子繡、布條、繩結或燙印等元素，為鞋履增加半永久的點綴！