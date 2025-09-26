韓女神3大新寵波鞋推介　Rosé橘子汽水賽車鞋　IU同款471經典必收

KPOP人氣女偶像的新寵愛鞋是......



拍照打卡怎麼可以沒有新行頭？跑行程怎麼能缺少神隊友？妞編輯貼心整理K-POP人氣女偶像本季的新寵愛鞋，從爆款繽紛新色到帥美嶄新鞋款，跟著韓國女神穿就對了！

快穿上韓國女神IU、Rosé、Momo同款，3款御用人氣運動鞋整理推薦（點擊放大瀏覽）👇👇👇

3款K-POP女神同款熱賣運動鞋推薦（IG@momo；01製圖）

+ 10

1. IU

New Balance 471，$849



當復古薄底鞋加上繽紛馬卡龍新色、雙色鞋帶......New Balance的471運動鞋太犯規了吧？全能女神「IU（李知恩）」親自示範穿上，承襲經典跑鞋320的輪廓設計，結合異材質拼接鞋面、輕量薄底設計以及側邊的大大N字LOGO，在夏天推出夕暮橘、海洋藍、墨影黑、曦光白、柔木棕5大繽紛新色。

2. BLACKPINK Rosé

PUMA Speedcat OG男女皆宜休閒鞋，$799



PUMA這雙「SPEEDCAT」如果出道的話，絕對是這幾季的時尚圈的C位（笑），薄底設計加上俐落的賽車鞋身線條，每每補貨都被光速搶購一空，最近BLACKPINK成員「Rosé」解鎖清爽酸甜的「橘子汽水嶄新配色」，鞋身採用淡雅的蘇打藍為基底，點綴鮮明的橘子果醬配色彎刀作為細節，夏季氛圍拉到最滿～

相關文章：韓國爆紅「果凍鞋」加墜飾超可愛 LISA、宋慧喬最愛是「這款」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

3. TWICE Momo

Onitsuka Tiger TIGRUN，$1,920



TWICE成員Momo這雙鞋太帥了吧？穿著簡單背心、展露火辣川字腹肌的他，腳上的Onitsuka Tiger鬼塚虎「TIGRUN運動鞋」，吸睛度也不輸腹肌（笑），靈感來自1980至2000年代的經典跑鞋，雙層網布設計同時以牛皮麂皮點綴細節，結合全新虎爪紋設計，整雙滿滿層次感與微光澤質感，在鞋底還能找到「老虎腳印刻紋」，妞編輯大推Momo同色奶茶棕！

相關文章：揭秘5款越穿越顯老鞋款 「這款鞋」好穿好走 但堪稱時尚災難（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

花精靈的球鞋！NIKE設計師聯名「花朵串珠鞋」台灣開賣日期公開，空靈藍＋透紗鞋帶超美

ROSÉ×PUMA聯名「雙鞋帶賽車鞋、芭蕾舞鞋」台灣開賣！誕生日粉墨網布背心必收

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】