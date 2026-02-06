女星同款白色波鞋推薦｜林心如、許路兒都穿這雙　厚底顯瘦超百搭

想要選一雙好穿百搭的小白鞋，不如就看看女星們都穿什麼牌子吧～



像是天王嫂方媛產後首露面就穿著VALENTINO、舒淇出席電影首映的時候，腳踩Roger Vivier的鞋子，楊謹華在金鐘獎上的ON小白鞋，現在就讓我們盤點給你吧～

女星同款小白鞋推薦（01製圖）

看看女星都穿什麼小白鞋吧（點擊放大瀏覽）👇👇👇

林心如：HOGAN H-Stripes White Grey Pink

優雅又有氣質的林心如，選擇的是HOGAN的H-Stripes系列白鞋，這雙鞋以白色搭配淺灰Logo與玫瑰拿鐵色皮革，細節低調卻不單調，完美呼應她一貫的溫柔時尚風格。

HOGAN H-Stripes White Grey Pink，$4,600



許路兒：HOGAN H-Stripes White Grey Pink

許路兒腳上的HOGAN厚底球鞋，就是和林心如同款的H-Stripes白色拼接淺灰Logo與玫瑰拿鐵皮革女士休閒鞋，厚底鞋底是辨識度十足的直條紋、鞋身使用納帕皮革製成，側邊有著大大的H logo設計，後跟還有刺繡細節裝飾。

HOGAN H-Stripes White Grey Pink，$4,600



舒淇：Roger Vivier Viv' Skate Sneakers in leather

舒淇連穿休閒鞋也能展現高級感！她腳上的Viv’Skate Sneakers，可以說是眾多貴婦、名媛的愛穿款，側邊的粉色皮革和方鑽裝飾，看起來高級又時髦～先提醒粉色的是大陸限定款，在台灣限定款則是奶茶色版本。Roger Vivier標誌性的方釦細節，讓小白鞋也能散發貴氣氣場。

Roger Vivier Viv' Skate Sneakers in leather，$13,300



方媛：VALENTINO Freedots Xl Calfskin Sneaker

天王嫂方媛產後亮相，腳上踩的正是VALENTINO Freedots XL系列，鞋身設計簡潔俐落，以立體鉚釘細節增添個性，同時保留柔和線條，既有女人味又不失時髦感。

VALENTINO Freedots Xl Calfskin Sneaker，$8,200



楊謹華：ON THE ROGER Advantage 運動鞋

楊謹華在金鐘獎登場時選穿ON的THE ROGER Advantage小白鞋。這雙鞋由網球傳奇Roger Federer聯名設計，結合運動與時尚元素，外型俐落、腳感輕盈，難怪成為她出席活動的舒適戰鞋。

ON THE ROGER Advantage 運動鞋，$1,290



