打造機能少女風必備！8大少女感特色話題鞋款：Marni芭蕾舞運動鞋

【戶外少女機能風/GIRLGORPCORE】戶外穿搭風潮正有強勢回歸的走向！如果想打造合適的戶外造型，除了要入手相應的服飾配件外，鞋履配飾亦是相當重要的一環。提到今年的話題鞋款，薄底鞋、芭蕾舞運動鞋、德訓鞋以及具少女感的特色鞋款都是相當熱門之選，如果想知道有哪些特色鞋款的話，不妨參考以下的攻略！



少女感特色鞋款推薦｜New Balance 471 HK$849

想輕鬆打造少女感，選擇柔和色調必定不會出錯！這款被重新演繹的New Balance 471，延續了經典的纖細鞋楦以及「尖角」元素，配合限量專屬拼色雙鞋帶，讓整個休閒造型更添可愛感。

少女感特色鞋款推薦｜New Balance 471 HK$849（品牌提供）

少女感特色鞋款推薦｜ HOKA x_J.L-A.L_ Mafate X越野跑鞋 HK$2,099

誰說實用的跑鞋必定是鮮艷調色？HOKA今次與倫敦設計師 Jean-Luc Ambridge Lavelle 於 2020 年創立的品牌「_J.L-A.L_」合作，將極簡元素加入Mafate X越野跑鞋中，以大自然中常見的越野地形打造出鞋面的獨特紋理，乾燥玫瑰配色更為整個造型添上一絲柔和感。

少女感特色鞋款推薦｜Marni Soccer Retro 灰色芭蕾舞運動鞋 HK$4,900

芭蕾舞運動鞋具備一定的搭配可塑性，能夠輕鬆打造可鹽可甜的穿搭魅力，可以說是近年鞋款的大熱之選之一。 Marni今個秋冬推出的芭蕾舞運動鞋，鬆緊帶鞋款以羊皮、小牛皮打造而成，設計簡潔且舒適。

少女感特色鞋款推薦｜Marni Soccer Retro 灰色芭蕾舞運動鞋 HK$4,900（Marni官網）

少女感特色鞋款推薦｜Acne Studios Lace-up satin shoes HK$4,500

如果喜愛特別鞋款設計的話，不妨入手Acne Studios 這款銀色的芭蕾舞平底繫帶鞋。整個鞋款採用緞面製成，加上繫帶點綴，以及Acne Studios 標誌，整款充滿銀色魅力！

少女感特色鞋款推薦｜Acne Studios Lace-up satin shoes HK$4,500（Acne Studios官網）

少女感特色鞋款推薦｜ PUMA BELLA UT HK$699

今年PUMA一直不斷推出新作，這款BELLA UT更被網民大讚為「鬼塚虎平替」，流線型的薄底鞋款，配合經典標誌性的T型鞋頭，舒適同時充滿復古感。

少女感特色鞋款推薦｜ PUMA BELLA UT HK$699（PUMA官網）

少女感特色鞋款推薦｜ Sam Edelman ISELLA SNEAKER HK$1,200

Sam Edelman今個秋冬以動物印花為靈感，將「新野性美學」注入2025秋冬系列。這款ISELLA運動鞋，以精緻絗縫線條配合反絨皮薄底設計，將大受歡迎的德訓鞋重新演繹，結合藝術與實用度。

少女感特色鞋款推薦｜ Sam Edelman ISELLA SNEAKER HK$1,200（Sam Edelman）

少女感特色鞋款推薦｜ Nike x KNWLS Nike Air Max Muse 限定款

如果你是Nike的忠實粉絲，應該對2014年推出的Air Max Muse並不陌生，其搶眼的未來風格讓整個造型充滿活力。 Nike今次與英國新銳品牌KNWLS合作，以創新的女性廓形打造出一系列聯乘單品，其中這款Nike Air Max Muse 限定款，更是結合芭蕾舞鞋風格與雕塑感。

鞋頭形狀的靈感來自 KNWLS 2020 秋冬鞋履系列，與雕塑般的 Air Max Muse 鞋底搭配，為整個造型帶來未來主義的力量感。另外，當中使用的絎縫和輕噴藝術品，更是增強與突出鞋款的輪廓質感。

少女感特色鞋款推薦｜ Nike x KNWLS Nike Air Max Muse 限定款（品牌提供）

少女感特色鞋款推薦｜Crocs x SANRIO KUROMI聯乘系列

來到Crocs 的23週年，品牌密密推出不少聯乘新作，其中這款Crocs x SANRIO KUROMI聯乘系列，更是龐克、次文化、「地雷系」以及哥德粉絲的福音！當中採用招牌黑紫配色、標誌性的黑色頭巾與粉紅色骷髏圖案，而暗黑可愛的Kuromi元素更出現在Crocs x Kuromi Jibbitz™系列配件中，讓大家能夠隨意發揮創意。