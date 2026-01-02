怕大包壓身高？Kevin老師推「這版型」更修飾身材　加碼收納神技

時尚圈掀起了一股大包潮流，這些大包不僅取代了曾經流行的小廢包，還以其獨特的風格和實用性贏得了大家的喜愛。大包包不僅是實用的載具，更是時尚配件，從充滿視覺衝擊的飾品搭配到輕盈的高科技材質，大包包在設計上巧妙融合了前衛與實用的特質，展現出強烈的存在感和多樣的設計風格。



本次特別邀請到時尚專家Kevin老師，來分享本季大尺寸包包的選擇秘訣以及實用的收納技巧！

2025大包流行趨勢：存在感非常強烈、超輕量

Kevin老師提到大包流行元素有兩個主要趨勢：一種是「存在感極強烈的大包」，成為全身的焦點，甚至在包上懸掛飾品，強化其視覺衝擊力。這類包通常擁有多口袋設計，展現出一種潮流前衛的風格。

Kevin老師指出：

這種包就像是你擁有過的最大飾品，讓它成為全身上下的主角。

另一種則是追求極簡和輕便，以高科技皮革或異材質減輕包的重量，仿佛是隨身攜帶的小行李，輕便且能容納大量物品，非常適合日常生活中裝載更多物品。

各種身形的女生該怎麼挑大包包？

在挑選大包包時，Kevin老師強調了三個關鍵因素。首先是「尺寸」與自身的身材匹配，過大的包可能對嬌小身材的女性造成負擔。Kevin老師建議：「挑選符合自己尺寸的包包，不需要到超大包。」

第二個關鍵是「容量配置」Kevin老師強調：「有些大包包其實要裝得少，看起來才好看，絕對不是把它拿來變成快遞小哥個的那種背包。」

最後是「顏色」包包的顏色應與日常穿搭風格相符，以避免包的存在感過強而影響整體造型。「如果你平常都是穿深色的衣服，那就買深色的包，這樣不會整體的配色上成為負擔。」

大包輪廓「直向」vs 「橫向」差很多！

關於大包包的選擇，Kevin老師對於直向和橫向的包包各有推薦：「直式包包，我覺得是比較有型，橫向包包可以修身。」Kevin老師解釋：「橫向的包不會讓腿看起來更短，直向包如果用手提至接近地面的位置，搭配得當還能拉長身形。」Kevin老師建議，小個子女生應選擇適合自己身材比例的包，橫向的包款更容易修飾身材，不要一味追求大尺寸，以避免視覺上壓低身高。

大包包收納好難！Kevin老師傳授特殊收納技巧！

在大包包的收納方面，Kevin老師分享了一些實用技巧。他建議使用不同顏色的收納包來分類存放物品，比如私密物品、化妝品等，方便在需要時快速找到所需物品。「這就像是在整理行李箱，避免在大包中翻找時的混亂感。」此外如果使用黑色包包，可以在包內附一個小型LED手電筒，以方便在光線不足時尋找物品。

