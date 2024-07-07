護膝丨穿錯鞋損害脊椎及膝關節？骨科醫生教5選鞋秘訣避關節受傷

穿錯鞋不僅會影響足部健康，還會對脊椎及膝關節造成損害，特別是對已有退化性關節炎的患者來說，選對鞋子至關重要。醫師表示，膝關節退化患者或想要預防膝關節退化的民眾，選擇適合的鞋子可以有效保護膝關節，並使全身放鬆，從而減少走路時出現痠痛的情況。



膝關節退化患者或是想要預防膝關節退化的民眾，選對鞋子也很重要。台灣成大醫院骨科主治醫師戴大為表示，鞋子與膝關節健康息息相關，民眾如果穿合適、舒服的鞋子，膝關節比較不會出現痠痛。

如何選一雙對膝關節較好的鞋子？（按圖👇👇👇）

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哪種鞋子對膝關節負擔較大？

至於哪種鞋子對膝關節負擔較大？戴大為表示，太重、太高、太硬或太鬆的鞋子皆不利於膝關節。

1. 太重的鞋子

若穿著太重的鞋子久走，對膝關節的負擔會較大，筋也會拉得比較緊。

2. 太高的鞋子

常穿高跟鞋，膝關節前後的筋也會變得緊繃，久而久之會導致膝關節容易痠痛。

3. 太鬆的鞋子

很多人喜歡穿著拖鞋趴趴走，戴大為表示，常穿拖鞋趴趴走，腳為了把鞋子抓緊，筋也會變緊，膝關節的受力也會增加。

4. 太硬的鞋子

民眾若穿著太硬的皮鞋，鞋子將無法吸收膝關節踩下的力道，而這些力道將反過來加到膝關節上，久了對膝關節也不好，像是有些雨鞋、雨靴，太硬又太鬆，都會增加膝關節負擔。

4大傷關節食物（按圖👇👇👇）

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如何選一雙對膝關節較好的鞋子？

很多人預防退化性關節炎從吃開始，戴大為則認為「選對鞋」比吃更重要。他建議已有退化性膝關炎的患者，或是想預防膝關節退化，可以參考以下幾個原則，挑選一雙合適的鞋子，讓膝關節能夠舒適地度過每一天。

原則1：鞋底至少1公分

鞋底若太薄，不僅會讓腳感不佳，也會有相當大的安全隱患，例如走路踩到釘子等。因此，選擇鞋底至少1公分的鞋子，不僅更舒適也更安全。

原則2：鞋底前後高度一致

如果鞋底後方較高，會讓膝蓋受力不均，增加膝關節負擔的風險。因此，戴大為建議挑選鞋底前後方高度差不多的鞋子，可以讓膝蓋受力更加均勻。

如果鞋底後方較高，會讓膝蓋受力不均，增加膝關節負擔的風險。（JESHOOTS.COM/unsplash）

原則3：彈性佳

除了鞋底的高度之外，鞋子的彈性也是非常重要的一點。彈性差的鞋子，例如硬底鞋或是軟芭蕾鞋等，容易讓腳的動作不自然，增加膝關節的負擔。因此，建議選擇彈性較佳的鞋子，例如慢跑鞋、氣墊鞋等，可以讓腳的動作更加自然流暢，也能夠減少膝關節的負擔。

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原則4：輕一點

穿輕的鞋子走路會比較輕鬆自然，腳步才不會在地上拖行。

原則5：特殊需求

若是扁平足或是高弓足，建議可以選擇專門針對這些需求的鞋子，可以更有效地保護膝關節。另外，也可以考慮使用鞋墊等輔助用具，來減少膝關節的負擔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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