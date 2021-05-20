減肥｜「倒轉三角」減肥法早餐戒三文治？　2招去水腫減走包包臉

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-20 19:00

【減肥｜去水腫】減肥有效，需持續恆心做運動，日常飲食亦要下一番工夫；減來減去仍然面腫腳腫，可能因為水腫，以致看來總是肥了1個碼。如何減肥兼且去水腫，美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）的貼士是「倒轉三角形」，早餐反而要吃，還可吃得比晚餐豐富，惟三文治等食物要戒，至於改善水腫、減走包包臉，原來選對食物也可輕易做到。

【減肥｜去水腫】《01女生》曾訪問美國註冊營養師陳秋惠（Sharon），分享「倒轉三角形」減肥、以及如何透過食物去水腫、美肌。（黃寶瑩攝）

「倒轉三角形」減肥：毋須捱餓食足三餐

減肥要食少餐？有些女生誤以為減少進食或省略其中一餐，體重就會下降。《01女生》向美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）查詢，她指出，正確減重方法應是3餐飲食均衡以及配合適量運動，重點只要控制好食物的份量則能更有效控制體重，建議「倒轉三角形」，可食足三餐，而早餐更可吃得比晚餐豐富，但有些食物例如三文治則要戒吃。

▼▼▼按圖詳細解說「倒轉三角形」減肥方法：早餐毋須戒，更要吃得豐富？▼▼▼

Sharon解釋，如果晚上用餐時間較晚，又食得豐富，多餘能量變成脂肪積聚。她建議，每餐最好用上至少20至30分鐘進食，以幫助消化，也可減少過量攝取卡路里。

【減肥｜去水腫】只要控制好食物的份量則能更有效控制體重，而要是因水腫引致的「假胖」，則可透過低鈉飲食方法改善。（《只要有北齋和飯》劇照）

低鈉飲食改善水腫造成「假胖」

減肥不可能只局部減走某一部位「肥肉」，若希望身形線條變結實明顯，則更要透過攝取足夠蛋白質以及運動幫助鍛鍊肌肉線條；有些女生的「圓潤」身形與包包臉，未必是脂肪囤積，有機會是水腫造成的「假胖」。

解決水腫引致的「假胖」，尤其針對包包臉，Sharon建議低鈉飲食以及五豆粥改善。

▼▼▼按圖看低鈉飲食方法是什麼，製作五豆粥是哪5款豆類？▼▼▼

羅漢果及花茶有美肌效果

常說每日都要飲用充足的水份，白開水以外，Sharon建議自製花茶，既「有味」，同時又能攝取足夠水份，增加皮膚彈性，令臉色變得紅潤，達到美肌效果，例如羅漢果茶，只需將約4分1個羅漢果放到水中，便能增加甜味，但又不會致肥。

▼▼▼食物也有美肌作用？羅漢果茶可令臉色紅潤，按圖看營養師Sharon建議的花茶有哪些？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜湯洛雯8個保養方法，靠一招去水腫21日見效？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼同場加映｜馮盈盈「瘦臉按摩操」只需10分鐘，想趕走水腫問題，必定要參考她的6招「小顏去水腫大法」。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

▼▼▼同場加映｜台灣美妝專家Kevin老師曾分享了一些按摩方法，持續每天6個步驟按摩就能帶來去水腫效果，改變臉部線條。（延伸閱讀）▼▼▼