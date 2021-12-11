聖誕禮物｜6款精品卡片套推薦　PRADA、YSL、LOEWE、MK小廢包適用

現在大家出門，一切都以簡單為主！就連包包都是小廢包當道，這時候～長銀包、中銀包通通都放不進去呀！於是乎，小編就要來推薦你投入「卡片套」的懷抱，通通都是港幣1千2至2千4以下的精品品牌，現在就一起來看看吧！



COACH 心形刺繡卡片套

瞬間被COACH 心形刺繡卡片套給可愛到！採用著拋光鵝卵石顆粒皮革與Nappa 皮革，讓整個卡片套摸起來有股溫潤的觸感，搭配上少女感十足的淡胭脂粉色及雙色拼接的心形刺繡，許給自己一個少女情懷，很可以呀～HKD 1,250。

MICHAEL KORS Jet Set 小型銀包

悠哉逛著MICHAEL KORS的小編，赫然眼尖發現這款乾燥玫瑰粉的小銀包，正面有著2層卡片套、還搭配著拉鏈小散紙包，加上超級合理的價位，這個CP值，佛心到哭出來，HKD 1,230。

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BURBERRY debossed logo卡片套

稍微仔細看一下，有沒有看到BURBERRY的logo微微浮現在卡片套上呢？天空藍X經典黑的雙色搭配，加上異材質拼接，使BURBERRY這款卡片套有著不同的高雅氣質，5層卡片套也足以應付平常出門所需了，GBP 140。

Saint Laurent Monogram卡片套

想用甜甜價入手Saint Laurent ，那你真的要先從卡片套開始挑！像是這款橄欖綠的卡片套，經典的山形紋並有品牌的金色logo裝飾，整個充滿氣勢！HKD 2,200。

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PRADA two-tone 卡片套

使用了黑色與奶茶粉的撞色拼接，PRADA 這亮眼的配色，絕對能瞬間擄獲人心！雖然說，它的卡片套就只有2個，有點小可惜，但身為外貌協會的一份子，還是會難抵魅力的收下它的，USD 330。

LOEWE 棕褐小牛皮卡片套

LOEWE 這款銀包就是榮登小編心中No.1可愛！因為它飾有 Joe Brainard 的作品，翻譯成中文就是：「我有記得要存錢，但是過了一兩天，我就對它失去興趣了」你說！！是不是就是打中我們這群購物狂的心啊～HKD 2,350。

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