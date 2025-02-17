元朗命案｜多3男被捕分控謀殺傷人販毒等罪　累計13人落網

元朗喜業街上月22日發生謀殺及傷人案，一名24歲男子偕友在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，眾刀煞駕車包抄，亂刀追斬，24歲男事主傷重不治，另一同行男子亦被斬傷。警方今日再（17日）公布，於上周六（15日）就案件在青山再拘捕3名男子，其中一名18歲男子及一名25歲男子分別被暫控謀殺、傷人及販運危險藥物罪；另外一名26歲男子，則被控販運危險藥物罪及協助罪犯犯罪。案件將於明日（18日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



警方早前已就該宗謀殺及傷人案先後拘捕10人。連同最新被捕的3名男子，案件累計13人落網。



1月22日，警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

早前被捕的8男2女，年齡介乎19至31歲，分別涉嫌謀殺、傷人、協助罪犯等罪行。其中，4名男子被控告「謀殺」及「傷人」，已分別於上月（25日）在屯門裁判法院及（27日）在粉嶺裁判法院提堂。其餘4男2女已獲准保釋候查，分別須於2月下旬及3月上旬向警方報到。

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3356與新界北總區重案組聯絡。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

4名早前被控人士：



1. 馮智謙（27歲，無業），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪；另被控管有第I部毒藥罪。

2. 黎耀恆（19歲，無業），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪

3. 黃子逸（20歲，無業），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪

4. 邱樹高（22歲，運輸工人），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪；另被控一項駕駛時無駕駛執照，及一項沒有第三者保險而使用車輛