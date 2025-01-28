元朗命案︱再多一名31歲女涉協助罪犯被捕獲准保釋　累計10人落網

元朗喜業街上周三（22日）發生謀殺及傷人案，有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子被亂刀斬死，另一同行男子亦被斬傷，9名男女先後被捕。警方今日（28日）表示，新界北總區重案組人員經進一步調查後，今早在屯門再拘捕一名姓楊（31歲）女子，她涉嫌「協助罪犯」，連同早前其中一名涉嫌串謀傷人被捕的非華裔女子（20歲），兩人均已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。



案發於1月22日，一名白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

案件中，已有4人被控告「謀殺」及「傷人」，分別上周六（25日）在屯門裁判法院及周一（27日）在粉嶺屯門裁判法院提堂，兩宗案件將在5月16日一同再提訊。

4名被控人士：



1. 馮智謙（27歲，無業），報稱無業，被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪；另被控管有第I部毒藥罪。

2. 黎耀恆（19歲，無業），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪

3. 黃子逸（20歲，無業），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪

4. 邱樹高（22歲，運輸工人），被控一項謀殺罪及一項有意圖而傷人罪；另被控一項駕駛時無駕駛執照，及一項沒有第三者保險而使用車輛

1月22日，警方封鎖現場調查。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

案情指，被控4人與其他身份不明的人，於2025年1月22日，在香港新界元朗喜業街2至6號喜業工廠大廈外，謀殺男子陳昆霖；及意圖嚴重傷害男子鄭榮申。

馮另被控於同日在屯門市廣場4座某室，管有毒藥表第I部所列毒藥、即672枚電子煙內載有思疑液體依托咪酯；黃則被控在上述地點駕駛私家車時，並無有效駕駛執照；亦沒有有效和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：FLCC178/2025 及 TMCC226/2025