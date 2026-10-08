富泰邨女童拎24罐啤酒｜消息稱母親已獲保釋　惟因身體不適送院

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片曝光後，引起各界關注。警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的母親及繼父；涉事女童及其弟妹正留院接受檢查。



消息稱，被捕母親今日（8日）下午已獲准保釋候查，惟她報稱身體不適，需送往屯門醫院；至於繼父目前仍被扣查。



社會福利署較早前回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。

父母、照顧者有責任確保兒童得到適當的照顧和保護。如家長、照顧者在照顧兒童上遇到困難或家庭出現問題，可聯絡地區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。

一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）