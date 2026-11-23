全港鼠患問題停不了，老鼠明目張膽出沒。有網民上周四（19日）在Facebook群組表在香港仔大道利群商場發現老鼠。其中，有人指在地下及電梯位置見到老鼠。根據網上圖片可見，該隻老鼠體型龐大的當眾行走，神色自若，完全沒有懼色。有網民慨嘆：「唉，癡線，香港仔越嚟越污糟。」



食環署回覆《香港01》查詢時表示，得知事件後已隨即派員巡查商場、商場內一間涉事食物業處所及鄰近屋苑。署方已向涉事處所提出一宗檢控、及發出一張「規定食物業處所改善清潔狀況及維修通知」，並向商場及屋苑的物業管理公司發出三張「消除蟲鼠通知」，要求改善環境衞生。



一隻體型龐大的老鼠當眾行走，神色自若，完全沒有懼色。（Facebook群組「南區之友 2.0」圖片）

食環署稱，已向相關負責人提供防鼠建議，要求妥善處理垃圾、清除老鼠藏匿處及堵塞通道，並跟進報道後接獲的一宗相關投訴。署方指，私人商場、食肆及屋苑的日常清潔與防鼠工作由場地管理者及經營者負責。食環署密切監察上述地點的改善成效，必要時加強執法，並繼續推動相關管理者從源頭斷絕老鼠的食物來源、堵塞進出通道及藏匿空間。

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