荷里活廣場兇案｜社署：疑兇為醫務社工跟進個案　有定時覆診治療

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，一名有精神病紀錄的39歲男子，在商場家品店購買兇刀後，向兩名女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）施襲，兩人身中多刀身亡。消息指男疑兇患有妄想型精神分裂症，一度還柙小欖及留醫。

社會福利署表示，被捕男子有定時覆診和接受治療，亦為社署醫務社工跟進的個案。社署指已聯絡被捕男子及兩名女死者的家人提供協助。



鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，疑兇被警員當場制服。

疑兇案發後滿身鮮血，呆站現場望着他人為傷者急救。（網上圖片）

消息指，39歲姓司徒男疑兇，患有妄想型精神分裂症，一度還柙小欖，其後被判入院令在葵涌醫院留醫，3個月後出院，但需要定期覆診。去年男疑兇曾向醫院申請無須再覆診，惟遭院方拒絕。直到今年新年後，疑兇父母發現他情緒變得暴躁、容易激動和孤僻，他原定3日後（即6月6日）覆診，惜在覆診前數天發生慘劇。

社署：男子為社署醫務社工跟進的個案

社會福利署回覆查詢指，事件中被捕的男子有定時覆診和接受治療，亦為社署醫務社工跟進的個案。社署指非常關注事件，社工事發後已聯絡被捕男子的家人，並提供情緒輔導，會繼續與家屬保持聯絡，按其福利需要提供適切協助。社署指亦已聯絡兩名不幸離世的女死者家人，並會提供所需協助。

熱線及流動服務站接82求助

社署呼籲因事件受情緒困擾的市民致電社署的24小時電話熱線2343 2255或香港紅十字會熱線5164 5040尋求協助。 由昨日（2日）下午6時至今午5時，社署24小時熱線收到33個就有關事件的查詢及求助電話。社署設於港鐵鑽石山站C2出口外的流動服務站今日共收到49個就有關事件的查詢和求助。

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

