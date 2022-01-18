2022賀年禮盒｜過年送禮要得體實用 拜年必備11款禮品推薦

尚有三星期就到大年初一，又要到不同的親戚朋友家中拜年，金莎、嘉頓雜餅再也不是拜年送禮好選擇！不妨參考以下11款賀年禮盒，每款都經精心設計、充滿特色，為親友們留下最好的印象。



尚有三星期就到大年初一，又要到不同的親戚朋友家中拜年 (圖片: FreePik)

特色健康食品禮盒 生酮糕點至健康 海味禮盒夠尊貴

食賀年糕點寓意「步步高昇」，年糕、蘿蔔糕是農曆新年應節必備⻝品，惟傳統糕點澱粉質及糖分太高，屬高升糖食品，並不適合⾼⾎糖或糖尿病⼈⼠享⽤。

食賀年糕點寓意「步步高昇」 (圖片: FreePik)

新春歲晚想與長輩一起感受新年氣氛？主打生酮飲食的酮福堂率先推出⽣酮手製賀年禮盒，內含一底瑤柱臘味蘿蔔糕及椰汁年糕。以獨家研發的配⽅，堅守無糖低碳的原則，保持年糕⾹甜、軟糯的⼝味；同時於蘿蔔糕的製造中，加⼊深海墨⿂膠和⽇本有機天然⼤⾖渣粉，不失傳統蘿蔔糕的滋味，令⼤家開⼼應節之餘，也能保持健康飲⻝。

⼤家開⼼應節之餘，也能保持健康飲⻝ (圖片: 酮福堂)

➤酮福堂 生酮手製賀年禮盒(瑤柱臘味蘿蔔糕+椰汁年糕)－72折＄268（原價$368）

蘿蔔糕用XO醬炒最好食，但坊間的XO醬大多都調味過重，且採用的油亦不健康。生酮⽜油果油脆辣櫻花蝦 XO醬採用100%⽜油果油製作，配以本宗⾕元⾙、櫻花蝦、本地蝦乾及秘制辣椒配⽅作為醬料底味，以細⽕慢煮，有效保留海味的天然鹹鮮；絕無添加防腐劑、增味劑、及色素，味道層次豐富，不論炒蘿蔔糕或拌飯、麵食都一樣滿足。

不論炒蘿蔔糕或拌飯、麵食都一樣滿足 (圖片: FreePik)

➤酮福堂 生酮牛油果油脆辣櫻花蝦 XO醬－69折＄236（原價＄338)。

朱古力是過年常見送禮首選，酮福堂出品的優質的松露朱古⼒，以無添加糖及低碳的⽣酮配⽅製成，香脆的榛⼦包裹了內餡⾹滑的朱古⼒軟⼼，口感幼滑、味道濃厚又香甜，三高、糖尿病人都可一嘗甜品的滋味。

➤酮福堂 生酮松露朱古力(16粒禮盒裝)－76折＄228（原價$298）

曲奇禮盒亦是熱門的送禮之選，一般都含大量油份及糖份，多吃會引致肥胖、高血糖；如果家中長輩患有糖尿病，更是未能品嚐。酮福堂推出的生酮四⾊曲奇禮盒，有四款口味，分別是牛油、紅絲絨、朱古力及綠茶；採用無糖生酮配⽅，口感鬆化⾹脆，相信長輩、小朋友都愛吃！

酮福堂推出的生酮四⾊曲奇禮盒，有四款口味 (圖片: 酮福

➤酮福堂 手製生酮四色曲奇禮盒裝(20片) $149。

送禮要得體又實用，海味一定最受長輩歡迎。鮑魚王2022年新春禮盒裝內容豐富包括：紅燒吉品鮑魚6頭一罐、原隻鮑魚XO醬一樽、鮑魚蝦籽麵6+8個裝。原價售$528，現以1200「01積分」，只需加$372就有一套。

➤【節日限定】鮑魚王2022年新春禮盒裝 $372+1200 01積分。

不少人會喜歡送鮑參翅肚，但這些乾貨海味的處理手法往往十分繁複。Bellsola出品的韓國即食野生遼參，屬正貨韓國優質遼參，獲SGS權威認證，採用「純水發」方式完成浸發程序，過程絕無添加任何化學成份，最大程度地保留了遼參的營養價值及口感。

Bellsola出品的韓國即食野生遼參，屬正貨韓國優質遼參 (圖片: Bellsola)

Bellsola 遼參肉厚、口感爽滑、有嚼勁，以無菌塑封冷凍技術真空包裝，只需解凍即可烹調，包裝用作送禮得體大方，長輩收到一定好開心！

➤Bellsola韓國即食遼參 10頭 400g $488。

長輩最啱保養聖品 護心養顏抗氧化

農曆新年要食團年飯、拜年，容易誤墮飲食陷阱。作為關注長輩健康的晚輩，可以為他們準備消滯解脂的茶飲。新會天馬小青柑純天然生曬陳皮茶，具理氣、潤肺、健脾、抗氧化、消積化滯、保護心血管的功效；而且包裝精美，送禮自用兩相宜。

包裝精美，送禮自用兩相宜 (圖片: 養生一族)

新會天馬小春柑3種食用方法：

1. 去掉頂蓋，以滾水清洗一次後放進杯中，加入滾水沖泡即可飲用。

2. 去掉頂蓋，將茶葉及碾碎後的小青柑放入杯中，以滾水清洗一次，再加入滾水沖泡即可飲用。

3. 將小青柑平均戳9個洞，以滾水清洗一次後，加入滾水沖泡即可飲用。



➤養生一族–新會天馬小青柑(120g/12粒) $158。

隨着年紀增長，血管的彈性亦會降低，不少長者都會面臨心血管疾病的風險。RëJeune特級本草護心活性酵素，可改善體內積存尿酸、乳酸、尿素氮等物質，對痛風有顯著幫助。酵素內的SOD抗氧化物質，可消除「自由基」，有助保持血管暢通，維持心血管健康。

RëJeune特級本草護心活性酵素，可改善體內積存尿酸 (圖片: RëJeune)

食用方法：

早上：將30ml 酵素加入120ml溫水，空腹時飲用

中午：飯後直接飲用30ml 酵素原液

晚上：將30ml 酵素加入120ml 熱開水，睡前一小時飲用



➤RëJeune特級本草活性酵素（護心配方）$600。

家中長輩因為更年期經常感到燥熱、情緒不穩？不妨送她一盒來自台北的「意一堂真珠粉」。珍珠屬平涼性、內含多種微量元素，據《本草綱目》記載有清涼解毒、安神定驚、除翳生肌的功效，內服的功效會比外敷更為顯著；能對大腦起到安撫作用，有效安神鎮定，更年期女士服用更可安眠、降火氣、穩定情緒、回復容顏光彩。產品不含任何添加物，通過SGS食品安全檢驗，長輩可安心食用；由裏到外調理體質、膚質。

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 (1瓶) $2,600。

家有寵物最適合 嚴選寵物保養品禮盒

不只長輩喜歡收禮，家有寵物的你亦可以為心愛貓狗購買新年禮物。寵幸選取時令食材，配合中醫食療概念，推出具不同養生功能的寵物食品及保健品，建立出毛孩專屬的養生食療品牌。寵幸出品的滴雞精，濃縮了無激素雞的精華，含有多種小分子蛋白質和膠原蛋白，清醇不膩，易於吸收，具進補調養的功效。適合貓狗寵物恢復元氣、調養身體、增強免疫力，家有毛孩的親朋戚友收到一定很滿意。

寵幸出品的滴雞精，濃縮了無激素雞的精華 (圖片: 寵幸)

➤寵幸 寵幸[營養補充]滴雞精6包裝 $312。

寵物保健品亦是現今送禮之選，寵幸出品的草本保健 - 好皮膚配方，針對毛孩皮膚痕癢、濕疹等問題，以螺旋藻、土茯苓、首烏及魚腥草作基底，每日混合濕糧食用即可，有效舒緩敏感皮膚，毛髮回復發亮。

寵幸出品的草本保健 - 好皮膚配方，針對毛孩皮膚痕癢、濕疹等問題 (圖片: 寵幸)

➤寵幸 每日草本保健 - 好皮膚 雞肉味 (1g x 30包) $238。

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