5大好感髮型推介　慵懶捲髮、馬尾超加分　中分長直髮男女通吃！

在這全新的一年要如何增添自己的好人緣？



首先第一步絕對是將自己的外觀打理好，尤其號稱為「女人第二張臉」的髮型非常重要，不只能提升自己的魅力，也讓外人對你留下好印象。

本篇精選出5款「男女通吃」好感髮型，親和力更上一層樓同時人緣變更好！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5大好感髮型推薦

1. 中分長直髮

中分長直髮可說是最常見也是最好打理的髮型之一，但關鍵就在髮根要足夠蓬鬆，絕對不能緊貼頭皮，這樣對整體臉型的線條流暢度才能達到修飾效果。除此之外，搭配棕色系髮色會大大降低侵略性，整個人的氣質更顯親和。至於蓬鬆的髮根可以透過吹風機，以反方向吹髮根處，這樣就能營造出飽滿弧度啦！

2. 鮑伯短髮

萬年不敗的鮑伯頭（Bob頭）絕對是短髮首選。鮑伯短髮一般長度都落在耳垂上下，後腦髮絲層次偏飽滿厚重，對頭型有很好的修飾度，同時讓髮量看起來更多。最有趣的是鮑伯頭可以延伸出很多造型上的變化，除了最常見的直髮無層次鮑伯頭，還有法式鮑伯頭、內捲鮑伯頭等，也因此被稱之為超百搭短髮！

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3. 伊莉莎白捲

最顯溫柔的燙髮髮型！伊莉莎白捲一般以蓬鬆S字型的大波浪呈現，搭配兩側往外翹的八字瀏海，盡顯溫柔優雅氣質，瞬間提升好人緣。尤其恰到好處的捲髮弧度能有效修飾臉部線條及高顴骨問題，也讓髮質看起來更柔順健康。除了顯溫柔優雅，燙完也不擔心顯老，反而自帶減齡效果，年輕10歲不是問題！

4. 慵懶燙

相較於前面提及的伊莉莎白捲，慵懶燙的捲度更鬆散自然，微凌亂卻保留鬆弛氛圍，看似不太規律的捲度卻有著鮮明的線條紋理。慵懶燙營造出的隨性氛圍就是大大提高好感度的關鍵，這款髮型再搭配空氣瀏海或八字瀏海都相當適合！

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5. 馬尾

馬尾造型依舊是人人心中的女神髮型，一扎立即招來好人緣。高馬尾及低馬尾到底哪個更適合自己呢？馬尾最佳黃金比例是將「下巴、耳垂、馬尾」這三點連接起來，就是馬尾最佳高度。除了這方法，最簡單是以耳朵作為水平線，分成「高、中、低」三種馬尾款式，並依據自身臉型及所追求的風格去做調整！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】