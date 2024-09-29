換季精華液選購5須知　皮膚科醫生教你正確保養　美白抗老兩不誤

面臨季節轉換妳的肌膚也開始出狀況了嗎？應對季節變化、不同肌膚狀況的美容期待，我們通常會搭配功能型精華做調理，甚至加倍保養程序、強化科學美容的輔助，但這樣的保養方式、觀念真的正確嗎？



這次小編特別請教台灣長庚醫院皮膚科暨美容醫學中心主治醫生——李美青醫生，以專業視角解答：2024換季保養5大必知準則。

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皮膚科醫生教你選換季精華液5準則（pexels@Karolina Kaboompics；01製圖）

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1. 不同功效精華日夜分批使用

自採訪的開始，李美青醫生便不斷強調，換季保養的根本觀念在於：必須清楚了解自己肌膚需要甚麼、期望得到什麼美容目的！因此在保養品的挑選上，也須依循著「肌膚需求」來購買，切勿盲選。

尤其針對多數民眾最依賴的「功能型精華」，醫生也提出了更有效且無負擔的換季使用法則：「倘若有著肌膚暗沉、抗老的需求，可以於日常保養搭配美白精華、抗老精華兩款單品，但前提是建議不同功能精華品項『早晚分開使用』且盡量不要超過兩種精華產品。對肌膚更加友善。」

2. 醫美術後更要對症下藥

換季肌膚狀況相對敏感、脆弱，因此除了日常保養觀念要正確，科學美容、微醫美執行後的保養品選擇也必須精準。

聊起醫美術後的保養品選擇，李美青醫生強調：「時下許多患者會將科學美容作為改善肌膚問題的特效藥之一，但療程後也應維持正確且精準的保養方式。像是皮秒雷射術後建議持續搭配『美白精華』更能加乘效果；抗老型的電波、音波療程後也需使用『抗老精華』搭配，（如：A醇、EGF成分等保養品）更能延長效果的續航力。」

3. 化妝水使用有時機

除了功能型精華的使用時機、挑選守則之外，換季時節也存在著許多保養地雷！其中像是，為了減輕保養時的負擔、黏膩感，多數人會僅依賴「化妝水」作為養膚方式，但要有效應對保養期待，化妝水的使用程序也有學問！

李美青醫生提出：「由於市面上多數化妝水80-90%都是水，並沒有高效保水機能，因此光只依賴化妝水完全不夠。一般肌膚其實只需要精華和防曬足以，化妝水並非保養程序的必要步驟！除非妳屬於因老化而過度乾燥，精華品無法順利吸收；亦或者皮膚容易出油者，才需要搭配化妝水作為前導、收斂。」依照肌膚年紀、狀態去挑選需要的保養品，並按部就班，也才不會在換季時花了冤枉錢！

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4. 去角質功夫非必要

再者，關於換季時的養膚觀念，「去角質」習慣可得當心！李美青醫生提醒：「臨床上最常見的肌膚問題，便是過度去角質！許多人會依賴A醇、酸類煥膚、調理，但過度的代謝角質其實是不健康的保養觀念。尤其秋冬換季肌膚處於較敏感脆弱狀態，更不應該過度去角質。真正調理好膚況的方法，是做好基礎保濕。保濕產品中多是含有水解酶，使用時便可讓角質代謝細胞正常運作，達到亮顏、嫩膚的效果，而非依賴產品強迫皮膚角質更新。」

5. 修復、防曬是養膚根本

最後，也莫不可忘記老生常談的保養觀念：防曬與修復。李美青醫生補充：「民眾往往會因為沒有陽光而忽略防曬的必要性，但其實『陰天』才是造成肌膚曬黑、曬老的關鍵時機點！另外，秋老虎的紫外線攻擊性強，日常也得嚴加提防。第二點，換季肌膚狀況多，建議『保養品一定要換季』，且不可少了能修復皮脂膜症狀的舒緩、修護成分，才能有效地在季節轉換時維持健康膚況。」

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