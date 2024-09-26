4款專櫃新抗老精華推薦　Lancôme小黑瓶再升級　祛皺緊緻鎖住年輕

小黑瓶、激光瓶、賦活雙精華都升級了！！「時間在走，我的年輕帶不走」抗老之路的終極目標，當然是希望可以讓自己不管幾歲，永遠看起來狀態都在巔峰，活得自信又自在。



想要老得慢，除了防曬是必備的基本功，「肌底修護」也是這幾年美妝品牌在抗老產品上主打的重點，今年有許多網友好評的神級精華再升級，像是小黑瓶、激光瓶、賦活雙精華，到底有哪些厲害的地方，小編幫大家畫好重點，趕快搭上這班抗老列車。

新款專櫃抗老精華4款推薦，緊緻彈潤，肌膚年齡瞬減10歲，讓你擁有逆時光美貌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款抗老精華液新品推介（Clé de Peau Beauté官網；01製圖）

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1. Lancôme GÉNIFIQUE煥活修護精華

Lancôme GÉNIFIQUE煥活修護精華30ml $800、50ml $1,150

Lancôme GÉNIFIQUE煥活修護精華50ml補充瓶，$980



鐵粉狂回購、許多名人都愛用的小黑瓶，今年竟然又再升級變更強大了！全新一代小黑瓶PRO《GÉNIFIQUE煥活修護精華》，最大亮點在以源自醫學的活性成分「β-葡聚醣」為核心成份，每一滴管劑量中，皆含有高達90兆的「β-葡聚醣」，還全新添加純甘草精華，舒緩穩定亮膚，每一滴管劑量中，皆含有高達90兆的「β-葡聚醣」，還全新添加純甘草精華，舒緩穩定亮膚，這次的升級版還主打不添加酒精、礦物油、色料，適用全膚質，質地水潤卻不黏膩，台灣品牌摯友楊祐寧用完都自豪皮膚禁得起近距離檢視，男生也可以接受的使用感。為了響應環保愛地球，特別推出搭載滴管的可替換式補充瓶。

2. SABON大馬士革玫瑰光透精華液

SABON大馬士革玫瑰光透精華液 50ml



敲碗等了兩年，終於盼到SABON的玫瑰亮顏修護系列推出精華液了！超美的玻璃瓶身，每一瓶挹注20,000顆玫瑰凝萃晶球，裡面封存大馬士革玫瑰精油，在肌膚上推開後肉眼可見滿滿的保濕力。

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3. Clé de Peau Beauté THE SERUM煥活細胞精華

Clé de Peau Beauté THE SERUM煥活細胞精華 50ml，$2,080



2024美妝圈必追關鍵字「玻璃肌」，指的是追求健康、光透且柔嫩到彷彿能掐出水般的肌膚狀態。Clé de Peau Beauté今年熱騰騰升級的「激光瓶」，直接無痛、不費力幫大家實現這願望。升級版亮點採用超微精萃技術提煉成為精純關鍵成分「珍稀光采百合濃萃」，強健肌底，搭配「檸檬香桃木萃取」能有效守護「青春蛋白」健康，放在每天保養的第一步使用，細膩絲滑的質地，可以很快被吸收。

4. Clarins賦活雙精華

Clarins賦活雙精華 30ml $730、50ml $1,020、75ml $1,330



迪麗熱巴每天保養必備，一瓶超多用途的Clarins經典明星商品「賦活雙精華」，在品牌邁入79週年迎來新升級啦！有95%成份來源於自然，為良好保存水溶性植萃與油溶性植萃的配方活性，不僅具備黃金家族的標配雙管包裝，瓶身上的「黃金轉轉鈕」也做了改版，從原本只受限大滴與小滴兩種用量，現在改成能隨心所欲，依據天氣狀況、早晚與個人需求，客製旋轉按壓喜愛用量。為響應環保，這次改換無瓶蓋減塑包裝，以24%回收材質製成，全瓶身94%可以回收，變漂亮的同時也不忘要守護地球。

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