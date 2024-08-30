減肥｜只需要睡夠就可以瘦？台醫分享睡眠減肥法 輕鬆減重+降體脂

【減肥/減肥方法】夏日想盡情與陽光玩遊戲，首要任務絕對是控制體重，不然穿上背心、短褲、露背、露腰裝時就尷尬十足！網絡流傳著不同的減肥迷思，上至女星的減肥餐單，下至不同網友分享的減肥方法：斷食、水果減肥、生酮飲食等，但到底怎樣才能持之以恆瘦身成功呢？



減肥瘦身絕對是一場持久戰，特別當進入瓶頸期或是超過標準體重太多時，往往都難以減磅。近日在節目《健康2.0》中，減肥醫師 周建存、劉怡里營養師等人就分享了夏日的瘦身秘訣！

整容式減肥？台醫拆解斷食、生酮減肥法功效

不少女星或博主都有分享自己減肥成功的秘訣，功效簡直是整容般改頭換面。不過醫師們提醒道過多以及混亂的減肥方法，特別是持久實行超過3個月，或會招致反效果！

台醫拆解斷食、生酮減肥法功效（《健康2.0》截圖）

怡里指168斷食、222斷食等間歇性斷食容易造成壓力、食慾反撲，不單令肌肉量下降，更可能會造成報復性進食，反而復胖機率增加。嘗試生酮飲食亦要注意營養不衡，高油、高脂飲食容易造成膽固醇超標，引發心臟疾病、高血壓或高血脂等慢性疾病。

夏日瘦身秘訣 3要點令減肥事半功倍

如果想安全又有效地減肥，周醫師指飲食、運動與睡眠，三點息息相關、缺一不可。因為當睡眠不足時，身體內的多巴胺受體、饑餓素下降，就會不期然地補充能量、情緒化進食，導致不少人的宵夜行為、暴吃補償等出現。

除了睡好之外，運動亦可以促進多巴胺，減低情緒化進食，達至正向循環，令身體代謝變好。周醫師指提高代謝，那怕沒有運動，坐低時的減肥效果亦等於慢跑1小時！

要飲食、運動與睡眠三點都做好，周醫師亦分享一個「睡眠減肥法」，乍聽之下，與早年爆紅的「733睡眠減肥法」有點相似，而細節上略有分別。

「睡眠減肥法」3要點:飲食、運動與睡眠（《健康2.0》截圖）

「睡眠減肥法」是什麼？

研究指出每日睡眠時間增長1.2小時以上，每日睡夠7小時的話，一個月就能自然瘦0.87公斤。而「睡眠減肥法」亦不是隨意睡夠的意思，是指晚上一定要睡滿7小時，盡量在晚上12點前上床睡覺，再在早上7時起床。

睡夠就可以瘦？（freepik）

把握早上7至9時，進行例如游泳、 舞蹈、急步行、騎單車、跳繩等中高強度運動，有助減重、降體脂，對於下半身肥胖的人效果更顯著。因為空腹狀況時，體內的葡萄糖存量較低，能夠直接使用脂肪推動減脂。

周醫師亦分享吃飯過後可以站立半小時或慢散步4到5公里，大約3個鐵路站的距離。另外，改變飲食習慣，戒掉多餘的零食與糖就能打造易瘦體質。